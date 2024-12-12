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Первая ледокольная проводка в сезоне ледовой навигации
12.12.2024

Первая ледокольная проводка в сезоне ледовой навигации

    • 12 декабря в акватории морского порта Кандалакша (Мурманская область) состоялась первая ледокольная проводка в период зимней навигации 2024-2025 годов. Ледокол ФГУП «Росморпорт» «Капитан Чадаев» обеспечил проход сухогруза «WL ATLANTIC», следующего на выход из морского порта Кандалакша. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

    Период ледокольной проводки судов объявлен в морском порту Кандалакша с 4 декабря. Ограничения по режиму ледового плавания судов приняты в связи с устойчивым льдообразованием в целях обеспечения безопасности мореплавания.

    После завершения ледовой операции «Капитан Чадаев» последует в морской порт Архангельск, где будет работать в начавшемся сезоне зимней навигации совместно с ледоколом «Капитан Евдокимов».

    Планируется, что проводку судов в Белом море от кромки льда до акватории морских портов Архангельск и Кандалакша в текущем сезоне будет осуществлять ледокол «Диксон».

    Начало периода ледокольной проводки в акватории морского порта Архангельск объявлено с 5 декабря, однако в связи с погодными условиями ледокольное сопровождение судам, пребывающим в морской порт и выходящим из него, на данный момент не требуется.

    ФГУП «Росморпорт» обеспечивает ледокольные проводки судов в акваториях 16 замерзающих морских портов России и на подходах к ним. Сейчас в составе крупнейшей в мире дизель-электрической ледокольной флотилии предприятия 35 ледоколов и буксиров ледового класса.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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