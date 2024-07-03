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Ледокол «Вайгач» открыл летне-осеннюю навигацию на Севморпути
03.07.2024

Ледокол «Вайгач» открыл летне-осеннюю навигацию на Севморпути

    • 2 июля в районе мыса Желания атомный ледокол «Вайгач» ФГУП «Атомфлот» взял под проводку три судна. Это первый рейс в восточном направлении по доставке нефтепродуктов и грузов в отдаленные районы страны (с ограниченными сроками завоза летней навигации), сообщает пресс-служба «Атомфлота».

    «Этот караван открывает летне-осеннюю навигацию в направлении порта Певек, – сказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Один из танкеров доставит на север Якутии в устье реки Яна горюче-смазочные материалы. Планируется, что атомный ледокол «Вайгач» обеспечит проводку судов до Восточно-Сибирского моря, а затем караван возьмет универсальный атомный ледокол «Сибирь». В порт Певек суда доставят топливо и строительные материалы».

    Во время обеспечения проводки судов экипажи атомных ледоколов будут получать информационно-навигационные рекомендации от ФГБУ «ГлавСевморпуть», что позволит капитанам выбрать оптимальный маршрут следования каравана.

    «В настоящее время наблюдается улучшение ледовой обстановки в акватории Карского моря и моря Лаптевых, – сказал первый заместитель генерального директора-начальник Штаба морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть» Владимир Арутюнян. – Но в Восточно-Сибирском и Чукотском морях до конца июля сохранятся сложные ледовые условия».

    Планируется, что 12 июля атомные ледоколы «Атомфлота» обеспечат первую в эту летне-осеннюю навигацию проводку каравана судов с запада на восток.

    Фото» «Росатомфлот»


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