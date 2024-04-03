В морском порту Ванино завершился сезон ледокольных проводок

1 апреля в акватории морского порта Ванино и на подходах к нему завершился период ледокольных проводок, сообщает пресс-служба Росморпорта.

Ледоколы «Магадан» и «Капитан Хлебников», которые выполняли проводки в Татарском проливе Японского моря в акватории морского порта Ванино и на подходах к нему, вернулись в морской порт регистрации Владивосток.

Ледокол «Капитан Хлебников» приступил к работе в завершившемся сезоне в начале января, «Магадан» – в начале февраля.

Окончание периода ледокольных проводок в морском порту Ванино было объявлено капитаном порта на основании улучшения погодных условий, освобождения ото льда акватории порта и подходов к нему и благоприятного гидрометеорологического прогноза.

Ледоколы ФГУП «Росморпорт» в настоящее продолжают выполнять проводки судов, следующих в российские морские порты Балтийского, Белого и Охотского морей. В составе ледокольной флотилии предприятия – 34 ледокола и буксира ледового класса», – говорится в сообщении.

Фото: Росморпорт