«Росморпорт» приступил к оказанию услуг по перевалке грузов на терминале в Пионерском

В связи с вводом в эксплуатацию первой очереди международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский в морском порту Калининград Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» приступил к выполнению на нем погрузочно-разгрузочных работ и оказанию связанных с ними услуг, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

Первая очередь береговых объектов морского терминала включает в себя причал № 1, береговой пандус и операционную акваторию площадью 304,3 тыс. кв. м, которые обеспечивают безопасный прием и обработку судов с Ro-Ro грузами. Длина причального фронта на морском терминале составляет 163,9 м, глубина у причальной стенки – 7,5 м. На территории терминала имеется накопительная площадка для автотранспорта с подъездной дорогой общей площадью 14 тыс. кв. м и вместимостью 74 транспортных средства.

Портовая инфраструктура терминала позволяет в настоящее время обслуживать суда длиной до 191 м, шириной до 26 м и осадкой в грузу 7 м.

На морском терминале имеется возможность осуществлять перевалку Ro-Ro грузов, в том числе грузовых и легковых автомобилей, а также генеральных и навалочных грузов по прямому варианту (судно – транспортное средство). Северо-Западный бассейновый филиал с использованием инфраструктуры морского терминала имеет возможность перегружать до 20 тыс. стандартных грузовых фур в год.

В настоящее время продолжается строительство объектов терминала на полное развитие. Выполняются работы по строительству причала № 2 грузопассажирского терминала и оградительного мола, здания пассажирского терминала, вспомогательных зданий и внутриплощадочных инженерных сетей.

Фото: «Росморпорт»