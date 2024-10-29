Вторая партия секций плавдока из Рыбинска в Калининград

Судостроительный завод ОСК «Вымпел» отправил вторую партию секций подъемно-спускового ремонтного плавучего дока «Капитан Анатолий Ермолаев» для Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь».

Как сообщает пресс-служба ОСК, секции и подсекции дока с комплектом забойных деталей общей массой порядка 1480 тонн в количестве 360 штук погрузили на сухогрузное судно, которое направилось в Калининград.

Первая партия секций отправлена в июле. Весь объем металлических конструкций, изготовленных ССЗ «Вымпел» для «Янтаря», будет доставлен заказчику в три этапа.

30 августа в Калининграде прошла торжественная церемония закладки плавучего дока. В настоящее время на «Янтаре» ведется сборка секций в объём. Планируемый срок окончания строительства — 2026 год.

Плавдок спусковой способностью более 12 тысяч тонн разработан Центральным морским конструкторским бюро ОСК «Алмаз». Он строится в рамках доковой программы ОСК при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Реализация программы предполагает строительство новых и реконструкцию существующих сухих доков и гидротехнических сооружений предприятий ОСК по схеме опережающего финансирования.

Напомним, осенью прошлого года на выставке «Нева» генеральный директор АО ПСЗ «Янтарь» Илья Самарин и директор судостроительного завода «Вымпел» Владимир Катышев (оба предприятия входят в ОСК) подписали контракт на строительство конструкций для нового ремонтного плавдока на 10 тыс. тонн. Согласно документу, «Вымпел» изготовит и соберет секции для дока, после чего морским путем они будут транспортированы в Калининград. Формирование корпуса в объеме из шести изготовленных понтонов и окончательное насыщение системами и механизмами будет производиться на заводе «Янтарь».

Фото: ОСК