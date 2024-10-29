На «Восток Ойл» доставлены рекордные 1,2 млн тонн грузов

Компания «РН-Ванкор» (входит в «Роснефть») в течение летней навигационной кампании завезла на объекты и базы проекта «Восток Ойл» рекордные 1,2 млн тонн грузов – на 30% больше прошлогоднего показателя. За период навигации 366 морских и речных судов выполнили 705 рейсов по Северному морскому пути, Енисею, а также рекам Обь-Иртышского бассейна, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Для строительства новой инфраструктуры на проект были доставлены: крупногабаритное оборудование, спецтехника, трубная и кабельная продукция, ГСМ, стройматериалы, а также сыпучие грузы (щебень и песок).

Среди крупногабаритных грузов четыре нефтегазосепаратора массой более 34 тонн каждый. Они доставлены на Тагульский производственный участок, где будут смонтированы на установке подготовки нефти.

Для приема грузов на Таймыре нефтяники задействовали 13 причалов и производственные базы на реке Енисей «Точино», «Караул», «Таналау», «Воронцово», «Бухта Север», а также перевалочную базу «Прилуки» под г. Игарка и терминал «Северная звезда» в Енисейском заливе Карского моря. Грузы для Ванкорского кластера также принимали базы материально-технических ресурсов Ванкорского и Сузунского месторождений, расположенные на реке Большая Хета (приток Енисея).

Напомним, «Восток Ойл» – крупнейший проект мировой нефтегазовой отрасли, реализуемый «Роснефтью» на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта составляет 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. Нефтеналивной терминал в новом морском порту «Бухта Север» обеспечит перевалку нефти с месторождений «Восток Ойл» для дальнейшей отправки танкерным флотом по Северному морскому пути.

Фото: «Роснефть»