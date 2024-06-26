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Рекордное количество транспортных средств оформлено в МАПП Забайкальск
26.06.2024

Рекордное количество транспортных средств оформлено в МАПП Забайкальск

    • За минувшие сутки таможенники в МАПП Забайкальск оформили рекордное количество транспортных средств. За сутки с 24 на 25 июня через пропускной пункт проследовало 800 транспортных средств: 245 – выехали в Китай, 555 – прибыли в Россию, сообщает Дальневосточное таможенное управление.

    «Это абсолютный рекорд по пропуску грузовиков в крупнейшем на Дальнем Востоке пункте пропуска – в 2,9 раза больше паспортной пропускной способности», – говорится в пресс-релизе.

    В мае 2024 года в МАПП Забайкальск в среднем оформляли 620-640 транспортных средств в сутки. В июне – 670-690, а в отдельные дни пункт пропуска пересекает 700-800 транспортных средств в сутки в обоих направлениях.

    При этом проектная пропускная способность грузового направления пункта пропуска МАПП Забайкальск составляет всего 280 транспортных средств в сутки.

    Как рассказала начальник таможенного поста МАПП Забайкальск Анна Дрогожилова, таможенный пост работает в усиленном режиме. С возросшей нагрузкой на пункт пропуска помогают справляться прикомандированные должностные лица из других таможенных органов РФ. Все товары первой необходимости сотрудники поста оформляют в первоочередном порядке. Кроме того, сокращено количество форм таможенного контроля таких товаров.

    Фото: ДВТУ

     


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