Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Назначения в ФТС
04.12.2024

Назначения в ФТС

    • Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил ряд руководителей в структуре центрального аппарата ФТС и в региональных таможнях.

    Назначения в ФТСКак сообщает ФТС в своем телеграм-канале, исполняющим обязанности начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров (ГУТКПВТ) назначен Андрей Макарычев.

    А.Макарычев в таможенных органах с 2006 года. Начинал службу с инспектора организационно-аналитического отдела Московской Западной таможни и прошел путь до заместителя начальника отдела организации мониторинга и оперативного контроля Главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России» (ГУЦМОК) ФТС России.

    С 3 декабря 2024 года А.Макарычев назначен на должность заместителя начальника ГУТКПВТ ФТС России и исполняет обязанности начальника Главного управления.

    В этой должности А.Макарычев будет координировать и контролировать деятельность подразделений таможенного контроля после выпуска товаров, обеспечивать соблюдение участниками ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, таможенного законодательства путем проведения таможенных проверок и иных форм таможенного контроля, а также осуществлять руководство другими направлениями деятельности Главного управления.

    Назначения в ФТСИсполняющим обязанности заместителя начальника Главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России» (ГУЦМОК) с 3декабря назначен Павел Романов.

    П.Романов в таможенных органах с 2004 года. Прошел путь от инспектора отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля Одинцовской таможни до начальника отдела мониторинга за совершением таможенных операций ГУЦМОК ФТС России.

    В новой должности П.Романов будет выполнять задачи по совершенствованию и повышению эффективности системы управления рисками (СУР), разработке и внедрению перспективных технологий при применении СУР, информационно-аналитическому обеспечению деятельности ФТС России, а также задачи по другим направлениям деятельности Главного управления.

    Кроме того, назначены ряд руководителей региональных таможен.

    Приказом ФТС России со 2 декабря исполняющим обязанности начальника Смоленской таможни назначен Николай Новиков.

    С 5 декабря 2024 года исполняющий обязанности начальника Калининградской областной таможни Владимир Зябко назначен на должность начальника Калининградской областной таможни.

    С 3 декабря 2024 года исполняющий обязанности начальника Северо-Осетинской таможни Георгий Цегоев назначен на должность начальника Северо-Осетинской таможни.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.10.2024
    В новом морском пункте пропуска Суходол оформляют первые импортные грузы
    В новом морском пункте пропуска Суходол оформляют первые импортные грузы. Таможенники оформили 548 китайских […]
    АвтомобилиКитайморской пункт пропускапорт "Суходол"
    0
    24.10.2024
    Назначение в СЗТУ
    Новый начальник Северо-Западной оперативной таможни
    КадрыНазначенияСЗТУТаможня
    0
    16.08.2024
    В Архангельске оформили первое грузовое судно из Китая
    Мурманские таможенники оформили в порту Архангельск первое грузовое судно из Китая, сообщили SeaNews в […]
    АрхангельскКитайпервое судноТаможня
    0
    25.10.2024
    Про четвероногих таможенников
    Интервью инспектора кинологической службы Балтийской таможни Марины Гульевской
    Балтийская таможняВидеоИнтервьюТаможня
    0
    05.08.2024
    Новая площадка для большегрузов вблизи МАПП Пограничный
    В зоне деятельности Уссурийской таможни
    большегрузыДВТУТаможняУссурийская таможня
    0
    13.06.2024
    Автомобильные пункты пропуска остаются узким местом
    Автомобильные пункты пропуска на Дальнем Востоке остаются «узким горлышком» при прохождении товаров через границу, […]
    автомобильные пункты пропускаДальний Востокразворот на ВостокФТС
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.12.2024 Фидерные и региональные линии зарабатывают на ситуации в Красном море
    04.12.2024 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q3 2024
    03.12.2024 Сервис FREIGHTMarket обновлен
    03.12.2024 COSCO SHIPPING запускает рыбный экспресс
    03.12.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2024: плюс 15,9%
    03.12.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    04.12.2024 Назначения в ФТС
    03.12.2024 Ставки таможенных сборов проиндексируют
    02.12.2024 Назначен и.о. начальника Главного управления информационных технологий ФТС
    02.12.2024 Временное ограничение на экспорт бензина продлено
    28.11.2024 Повышена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    27.11.2024 Грузия внедряет «единое морское окно»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •