Назначения в ФТС

Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил ряд руководителей в структуре центрального аппарата ФТС и в региональных таможнях.

Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, исполняющим обязанности начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров (ГУТКПВТ) назначен Андрей Макарычев.

А.Макарычев в таможенных органах с 2006 года. Начинал службу с инспектора организационно-аналитического отдела Московской Западной таможни и прошел путь до заместителя начальника отдела организации мониторинга и оперативного контроля Главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России» (ГУЦМОК) ФТС России.

С 3 декабря 2024 года А.Макарычев назначен на должность заместителя начальника ГУТКПВТ ФТС России и исполняет обязанности начальника Главного управления.

В этой должности А.Макарычев будет координировать и контролировать деятельность подразделений таможенного контроля после выпуска товаров, обеспечивать соблюдение участниками ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, таможенного законодательства путем проведения таможенных проверок и иных форм таможенного контроля, а также осуществлять руководство другими направлениями деятельности Главного управления.

Исполняющим обязанности заместителя начальника Главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России» (ГУЦМОК) с 3декабря назначен Павел Романов.

П.Романов в таможенных органах с 2004 года. Прошел путь от инспектора отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля Одинцовской таможни до начальника отдела мониторинга за совершением таможенных операций ГУЦМОК ФТС России.

В новой должности П.Романов будет выполнять задачи по совершенствованию и повышению эффективности системы управления рисками (СУР), разработке и внедрению перспективных технологий при применении СУР, информационно-аналитическому обеспечению деятельности ФТС России, а также задачи по другим направлениям деятельности Главного управления.

Кроме того, назначены ряд руководителей региональных таможен.

Приказом ФТС России со 2 декабря исполняющим обязанности начальника Смоленской таможни назначен Николай Новиков.

С 5 декабря 2024 года исполняющий обязанности начальника Калининградской областной таможни Владимир Зябко назначен на должность начальника Калининградской областной таможни.

С 3 декабря 2024 года исполняющий обязанности начальника Северо-Осетинской таможни Георгий Цегоев назначен на должность начальника Северо-Осетинской таможни.

Фото: ФТС