Технология выпуска с борта судна в автоматическом режиме заработала в порту Владивосток

Технология выпуска с борта судна в автоматическом режиме заработала в морском порту Владивосток, сообщается в телеграм-канале ФТС.

«Не хранить товары в порту, а сразу выгружать с судна выпущенные таможней товары на отдельную площадку для вывоза из порта или сразу на жд платформу / автоприцеп – такой возможностью могут воспользоваться участники ВЭД», – говорится в сообщении.

Проверка обновления информационно-программных средств Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) таможенных органов, реализующих технологию, прошла успешно.

Декларант подал предварительную информацию о товаре, прибывающем в морской порт Владивосток, с указанием номера предварительной декларации на товары, зарегистрированной Владивостокским ЦЭД.

После прибытия судна в порт декларант автоматически получил уведомление о прибытии товара, оперативно информировал ЦЭД об отсутствии необходимости корректировки декларации. И товар был выпущен автоматически.

Как рассказала начальник отдела по внедрению перспективных таможенных технологий Дальневосточного таможенного управления Олеся Гаврюшкова, уведомление о выпуске товаров и возможной его выдаче поступило в информационную систему оператора морского терминала еще до начала разгрузки судна в порту. Это позволяет оператору морского терминала учитывать статус товаров при разгрузке и обеспечивать своевременную выдачу товаров из порта.

Воспользоваться технологией выпуска с борта судна может каждый участник внешнеэкономической деятельности. Для этого декларанту необходимо подать предварительную декларацию на товары и предварительную информацию о товарах, ввозимых морским транспортом.

Фото: телеграм-канал ФТС