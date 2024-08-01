Новый начальник в СЗТУ

С 1 августа 2024 года приказом Федеральной таможенной службы от 29 июля 2024 года №2236-кс начальником Северо-Западного таможенного управления назначен генерал-майор таможенной службы Николай Лагирев, сообщили SeaNews в пресс-службе СЗТУ.

Александр Повод, с 2018 года возглавлявший СЗТУ, распоряжением правительства РФ назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы РФ.

Н.Лагирев окончил Восточно-Сибирский институт МВД России по специальности юриспруденция. Службу в таможенных органах начал в 2001 году в должности старшего оперуполномоченного Иркутской таможни.

В 2006 году был заместителем начальника по правоохранительной деятельности Иркутской таможни Сибирского таможенного управления, с 2015 года – заместителем начальника Санкт-Петербургской таможни Северо-Западного таможенного управления. С 2020 года занимал должность заместителя начальника СЗТУ – начальника оперативной таможни.

Фото: пресс-служба СЗТУ