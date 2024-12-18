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Назначен начальник Сахалинской таможни
18.12.2024

Назначен начальник Сахалинской таможни

    • С 25 декабря 2024 года заместитель начальника Сахалинской таможни – начальник службы (г. Петропавловск-Камчатский) Евгений Федорченко назначен начальником этой таможни, сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

    Регион деятельности Сахалинской таможни включает не только Сахалинскую область, но и Камчатский край, Магаданская область и Чукотский автономный округ.

    Е.Федорченко в таможенных органах с 2008 года. Начинал службу в должности стажера в отделе административных расследований Амурской таможни, позже работал как в подразделениях правоохранительного блока, так и по направлению таможенного контроля, возглавлял отдел административных расследований Хабаровской таможни, работал заместителем начальника Комсомольского-на-Амуре таможенного поста Хабаровской таможни.

    С 1 октября 2024 года Е.Федорченко исполнял обязанности начальника Сахалинской таможни.

    Фото: ФТС


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