Назначен начальник Сахалинской таможни

С 25 декабря 2024 года заместитель начальника Сахалинской таможни – начальник службы (г. Петропавловск-Камчатский) Евгений Федорченко назначен начальником этой таможни, сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

Регион деятельности Сахалинской таможни включает не только Сахалинскую область, но и Камчатский край, Магаданская область и Чукотский автономный округ.

Е.Федорченко в таможенных органах с 2008 года. Начинал службу в должности стажера в отделе административных расследований Амурской таможни, позже работал как в подразделениях правоохранительного блока, так и по направлению таможенного контроля, возглавлял отдел административных расследований Хабаровской таможни, работал заместителем начальника Комсомольского-на-Амуре таможенного поста Хабаровской таможни.

С 1 октября 2024 года Е.Федорченко исполнял обязанности начальника Сахалинской таможни.

Фото: ФТС