Назначен и.о. начальника Главного управления информационных технологий ФТС

Исполняющим обязанности начальника Главного управления информационных технологий (ГУИТ) ФТС России назначен Максим Родиков, сообщается в телеграм-канале ФТС.

М.Родиков в таможенных органах с 1997 года. Начинал службу с инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Смоленской таможни и прошел путь до заместителя начальника Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля (ГУОТОиТК).

С марта 2024 года назначен на должность заместителя начальника Главного управления государственной службы и кадров ФТС России.

В должности и.о. начальника ГУИТ М.Родиков будет реализовывать единую информационно-техническую политику ФТС России, обеспечивать информационную безопасность таможенных органов и развитие информационных таможенных технологий, а также осуществлять руководство другими направлениями деятельности Главного управления.

Фото: ФТС