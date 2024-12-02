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Назначен и.о. начальника Главного управления информационных технологий ФТС
02.12.2024

Назначен и.о. начальника Главного управления информационных технологий ФТС

    • Исполняющим обязанности начальника Главного управления информационных технологий (ГУИТ) ФТС России назначен Максим Родиков, сообщается в телеграм-канале ФТС.

    М.Родиков в таможенных органах с 1997 года. Начинал службу с инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Смоленской таможни и прошел путь до заместителя начальника Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля (ГУОТОиТК).

    С марта 2024 года назначен на должность заместителя начальника Главного управления государственной службы и кадров ФТС России.

    В должности и.о. начальника ГУИТ М.Родиков будет реализовывать единую информационно-техническую политику ФТС России, обеспечивать информационную безопасность таможенных органов и развитие информационных таможенных технологий, а также осуществлять руководство другими направлениями деятельности Главного управления.

    Фото: ФТС


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