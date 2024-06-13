Автомобильные пункты пропуска остаются узким местом

Автомобильные пункты пропуска на Дальнем Востоке остаются «узким горлышком» при прохождении товаров через границу, заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, выступая на сессии «Суверенная логистика России. Поехали» в рамках ПМЭФ-2024.

По словам Р.Давыдова, скорость прохождения погранпереходов зависит от трех составляющих. «Первая — физическая инфраструктура, чтобы можно было проехать и проплыть, провезти. Вторая — это цифровизация всех процедур и предназначение технологий. И третье — это взаимодействие всех органов на границе и участников внешнеэкономической деятельности, операторов портов в формате одного окна. Вот это три компонента, без которых, как говорится, эта история не полетит», — сказал спикер.

Из-за резкого разворота российской внешней торговли с запада на юг и восток объемы перевозок растут. «В прошлом году объем автомобильных грузоперевозок вырос на 35%, и пропускная способность там сильно важна, — сказал Р.Давыдов. — У нас самое сложное положение с автомобильными пунктами пропуска и именно с инфраструктурой. К моему сожалению, ФТС не отвечает за строительную инфраструктуру».

Также из-за переориентации грузов на восток выпуск товаров не успевает укладываться в 10 минут, которые обозначил президент. «Для решения этой проблемы на Дальний Восток было привлечено дополнительно более тысячи сотрудников», — сказал Р.Давыдов, добавив, что цифровизация помогает повышать скорость обработки грузов.

«Автоматическая обработка всех данных о грузе, всех данные контролирующих органов, все данные о проверках, в том числе о физическом контроле данных, снимки, данные с инспекционного смотрового комплекса – все это должно быть интегрировано в единый контур. Участник ВЭД в одно окно подает эту информацию, она там разлетается по всем участникам процесса, и дальше каждый из участников вот этого большого круга участников процесса совершает свои действия в этой системе и отдает обратный результат. И уже этот результат приходит к тому, кто дает добро. И груз дальше поехал. Вот это, в принципе, идеал, к которому мы стремимся и над которым мы будем работать», — резюмировал Р.Давыдов.

Фото: SeaNews