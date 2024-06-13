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Автомобильные пункты пропуска остаются узким местом
13.06.2024

Автомобильные пункты пропуска остаются узким местом

    • Автомобильные пункты пропуска на Дальнем Востоке остаются «узким горлышком» при прохождении товаров через границу, заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, выступая на сессии «Суверенная логистика России. Поехали» в рамках ПМЭФ-2024.

    По словам Р.Давыдова, скорость прохождения погранпереходов зависит от трех составляющих. «Первая — физическая инфраструктура, чтобы можно было проехать и проплыть, провезти. Вторая — это цифровизация всех процедур и предназначение технологий. И третье — это взаимодействие всех органов на границе и участников внешнеэкономической деятельности, операторов портов в формате одного окна. Вот это три компонента, без которых, как говорится, эта история не полетит», — сказал спикер.

    Из-за резкого разворота российской внешней торговли с запада на юг и восток объемы перевозок растут. «В прошлом году объем автомобильных грузоперевозок вырос на 35%, и пропускная способность там сильно важна, — сказал Р.Давыдов. — У нас самое сложное положение с автомобильными пунктами пропуска и именно с инфраструктурой. К моему сожалению, ФТС не отвечает за строительную инфраструктуру».

    Также из-за переориентации грузов на восток выпуск товаров не успевает укладываться в 10 минут, которые обозначил президент. «Для решения этой проблемы на Дальний Восток было привлечено дополнительно более тысячи сотрудников», — сказал Р.Давыдов, добавив, что цифровизация помогает повышать скорость обработки грузов.

    «Автоматическая обработка всех данных о грузе, всех данные контролирующих органов, все данные о проверках, в том числе о физическом контроле данных, снимки, данные с инспекционного смотрового комплекса – все это должно быть интегрировано в единый контур. Участник ВЭД в одно окно подает эту информацию, она там разлетается по всем участникам процесса, и дальше каждый из участников вот этого большого круга участников процесса совершает свои действия в этой системе и отдает обратный результат. И уже этот результат приходит к тому, кто дает добро. И груз дальше поехал. Вот это, в принципе, идеал, к которому мы стремимся и над которым мы будем работать», — резюмировал Р.Давыдов.

    Фото: SeaNews


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