Назначен и.о. начальника Центральной акцизной таможни

Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил исполняющего обязанности начальника Центральной акцизной таможни, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

С 10 декабря исполняющим обязанности начальника Центральной акцизной таможни назначен начальник Донского таможенного поста Александр Шведов.

В его основные обязанности будет входить руководство всеми процессами таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности таможни.

А.Шведов в таможенных органах с 1994 года. Начинал службу инспектором в отделе таможенного оформления Московской железнодорожной таможни. Руководил Пикинским таможенным постом, а также занимал должность заместителя начальника Центральной акцизной таможни, с марта 2024 года назначен на должность начальника Донского таможенного поста.

Фото: ФТС