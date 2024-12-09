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Назначен и.о. начальника Центральной акцизной таможни
09.12.2024

Назначен и.о. начальника Центральной акцизной таможни

    • Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил исполняющего обязанности начальника Центральной акцизной таможни, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

    С 10 декабря исполняющим обязанности начальника Центральной акцизной таможни назначен начальник Донского таможенного поста Александр Шведов.

    В его основные обязанности будет входить руководство всеми процессами таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности таможни.

    А.Шведов в таможенных органах с 1994 года. Начинал службу инспектором в отделе таможенного оформления Московской железнодорожной таможни. Руководил Пикинским таможенным постом, а также занимал должность заместителя начальника Центральной акцизной таможни, с марта 2024 года назначен на должность начальника Донского таможенного поста.

    Фото: ФТС


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