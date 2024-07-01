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Назначен заместитель генерального директора РЖД
01.07.2024

Назначен заместитель генерального директора РЖД

    • Решением совета директоров ОАО «РЖД» на должность заместителя генерального директора компании назначен Юрий Бакеркин.

    Ю.Бакеркин 17 лет работает в инвестиционном блоке ОАО «РЖД», с 2017 года возглавляет его. В новой должности он продолжит курировать Департамент инвестиций. Также в его ведении будут находиться Центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов и Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения.

    Исполняющим обязанности начальника департамента инвестиций назначен первый заместитель начальника этого департамента Дмитрий Редькин.

    Решением совета директоров ОАО «РЖД» Алексей Шило освобожден от должности заместителя генерального директора компании. Также прекращены его полномочия в качестве члена Правления ОАО «РЖД».

    Напомним, распоряжением председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина А.Шило назначен заместителем министра транспорта Российской Федерации. В новой должности он будет курировать работу железнодорожного транспорта.

    Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова исполняющим обязанности начальника Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» назначен первый заместитель начальника филиала Александр Хатьянов.

    Фото: телеграм-канал РЖД


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