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Назначение в СЗТУ
25.10.2024

Итоги работы СЗТУ ко дню таможенника

    • В свой профессиональный праздник в Северо-Западном таможенном управлении подвели итоги деятельности.

    Как сообщили SeaNews в СЗТУ, в 2024 году обеспечено поступление в федеральный бюджет Российской Федерации таможенных и иных платежей на сумму 446 млрд 530 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перечисления увеличились на 20,8%.

    География экспортно-импортных поставок товаров региона остается обширной. В числе стран-партнеров 186 государств. Товары вывозились в 147 стран и ввозились из 167 стран мира. Физический объем экспорта увеличился на 13%, импорта – на 11%. Общее количество участников ВЭД составило 12 727. В целом по региону отмечаются стабильные объемы экспорта в течение всех кварталов года и положительная динамика импортных поступлений.

    В рамках принятых государством мер для поддержки внешнеэкономической деятельности за 9 месяцев 2024 года таможенными органами региона предоставлено льгот по уплате таможенных платежей на сумму свыше 26 млрд 277 млн руб.

    По итогам правоохранительной деятельности таможен региона за 9 месяцев 2024 года таможенными органами региона возбуждено 289 уголовных дел и 20 712 дел об административных правонарушениях.

    В рамках борьбы с контрабандой наркотических и психотропных средств, а также сильнодействующих веществ возбуждено 28 уголовных дел. Пресечены контрабандные каналы перемещения на территорию РФ наркотических средств и сильнодействующих веществ с использованием автомобильного, морского транспорта и международных почтовых отправлений. Из незаконного оборота изъято более 3,7 тонн наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

    Пресечена преступная деятельность 10 организованных преступных групп (2 ОПГ, действующих в сфере ВЭД; 2 ОПГ, причастные к организации контрабандных поставок подконтрольных веществ в Российской Федерации в сфере незаконного оборота наркотических средств, 6 ОПГ, причастных к совершению преступлений в сфере валютного законодательства). Возбуждено 42 уголовных дела с квалифицирующим признаком – преступление «совершенное организованной группой».

    Фото: СЗТУ


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