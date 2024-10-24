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Назначение в СЗТУ
24.10.2024

Назначение в СЗТУ

    • Назначение в СЗТУЗаместитель руководителя Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин представил личному составу Северо-Западной оперативной таможни нового руководителя. Как сообщили SeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, приказом ФТС России от 18 октября 2024г. №3221-КС на эту должность назначен полковник таможенной службы Павел Терентьев.

    БОльшая часть трудовой биографии П.Терентьева связана с таможенными органами. Поступив на службу в 2006 году, он прошел путь от стажера на должность старшего инспектора оперативно-дежурного отдела Сибирской оперативной таможни до первого заместителя начальника Северо-Западной оперативной таможни. Неоднократно поощрялся ведомственными наградами.

    В ходе совещания с участием начальника СЗТУ Николая Лагирева заместитель руководителя ФТС России отметил успешную работу правоохранительного блока региона, которая позволила перекрыть контрабандные каналы поставки наркотиков и задержать преступников. За 9 месяцев 2024 года таможенниками Северо-Запада из незаконного оборота изъято более 3,7 тонны наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

    Фото: пресс-служба СЗТУ


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