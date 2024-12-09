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Козы прошли таможню
09.12.2024

Козы прошли таможню

    • Козы прошли таможнюКоз элитной породы оформили уссурийские таможенники в пункте пропуска ЖДПП Хасан. Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, 100 голов коз молочной породы прибыли из Ленобласти и отправились в КНДР.

    Животные прошли ветеринарный и таможенный контроль, затем их поместили в закрытые вагоны и отправили в Северную Корею.

    «С момента открытия (ноябрь 2022 года) грузового направления таможенники в ЖДПП Хасан оформили около 2,2 тыс. голов с живыми животными. Помимо коз это лошади из Владимирской области и коровы голштинской породы», – рассказал начальник Матвеевского таможенного поста Александр Дашенкин.

    Фото: ФТС


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