Козы прошли таможню

Коз элитной породы оформили уссурийские таможенники в пункте пропуска ЖДПП Хасан. Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, 100 голов коз молочной породы прибыли из Ленобласти и отправились в КНДР.

Животные прошли ветеринарный и таможенный контроль, затем их поместили в закрытые вагоны и отправили в Северную Корею.

«С момента открытия (ноябрь 2022 года) грузового направления таможенники в ЖДПП Хасан оформили около 2,2 тыс. голов с живыми животными. Помимо коз это лошади из Владимирской области и коровы голштинской породы», – рассказал начальник Матвеевского таможенного поста Александр Дашенкин.

Фото: ФТС