Новая площадка для большегрузов вблизи МАПП Пограничный

Новое место прибытия и убытия товаров создано в регионе деятельности Уссурийской таможни. Оборудованная для таможенного контроля площадка вблизи МАПП Пограничный позволяет таможенникам оперативно реагировать на скопление грузового автотранспорта, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

При заполненном пункте пропуска грузовые автомобили после завершения пограничного контроля направляются на новую площадку. Это позволяет значительно сократить время нахождения транспортных средств в пункте пропуска, увеличить его пропускную способность за счет увеличения количества одновременно оформляемых автомобилей.

В среднем в июле этого года 306 грузовых автомобилей ежедневно пересекали границу в МАПП Пограничный в обоих направлениях. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее. За 2 месяца на новой площадке таможенники оформили более 2,1 тыс. транспортных средств.

Кроме того, сюда направляются автомашины для таможенного осмотра или досмотра с частичной или полной выгрузкой.

Решение о создании иного места прибытия и убытия потребовало от Уссурийской таможни перераспределения штатной численности, оборудования дополнительных рабочих мест, изменения графика работы смежных подразделений.

Принятые меры позволили исключить очереди перед пунктами пропуска в регионе деятельности Уссурийской таможни.

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 494 от 17 апреля 2024 года в период реконструкции МАПП Пограничный прибытие/убытие товаров допускается в месте, непосредственно прилегающем к МАПП Пограничный», – поясняют в ДВТУ

Фото: ДВТУ