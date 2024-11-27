Первый пилотный контейнер из Индии прибыл в морской пункт пропуска Махачкала

Первый пилотный контейнер из Индии прибыл в морской пункт пропуска Махачкала. По МТК «Север-Юг» доставлено 20 тонн бананов, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

«Пилотная поставка – результат работы по расширению структуры и объемов товарооборота, перемещаемого морским транспортом по международному транспортному коридору «Север-Юг». Таможенные операции осуществлены в приоритетном порядке», – говорится в пресс-релизе.

Поставка проведена для оценки возможностей использования мультимодальных перевозок по транскаспийскому маршруту МТК «Север-Юг» для дальнейшего развития регулярного ввоза плодоовощной продукции от индийских производителей.

Как отмечают в СКТУ, в настоящее время практически весь объем бананов на российский рынок поставляется из Латинской Америки (Республика Эквадор) через порты Новороссийска и Санкт-Петербурга.

Фото: СКТУ