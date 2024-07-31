Как укрепиться на Ближнем Востоке

В условиях обусловленной санкциями переориентации грузопотоков на восток многие участники рынка смотрят в сторону Ирана и других прикаспийских государств, но решаются выйти на новые рынки далеко не все. Своим опытом работы на каспийском направлении делится учредитель компании «My Containers» Алексей Гинанов.

В настоящее время наблюдается усиление логистических связей между Россией и странами Ближнего Востока. Изменение внешнеполитической ситуации привело к тому, что акцент в товарообороте сместился с традиционных регионов на новые, а наиболее быстрорастущими направлениями стали Персидский залив и бассейн Каспийского моря.

Новые перспективные направления способствуют параллельному импорту и вывозу российских товаров. Следуя запросам российских импортеров, мы активно выдаем контейнеры в страны Персидского залива и Каспийского бассейна на экспорт, что открывает дополнительные возможности по развитию бизнеса российских предпринимателей.

Восточная ветвь коридора наиболее востребована для грузоперевозок. Железнодорожный маршрут проходит через территорию Казахстана, Туркменистана и Ирана до порта Бендер-Аббас, откуда товары морем доставляются в Индию, ОАЭ и другие страны. Возможна также доставка грузов между Ираном и Россией по Каспийскому морю, в частности, до порта Анзали.

Сложности, с которыми мы столкнулись при работе на данном направлении, делятся на несколько типов:

Проблемы банковского характера, так как регион санкционный. С иранскими банками работает небольшое количество стран, отправлять платежи ввиду санкций очень тяжело. Да, есть возможность платить из России, но процент большой при конвертации, поэтому выгоднее пользоваться зарубежными офисами. Мы, чтобы эту проблему нивелировать, открываем счет в Иране и в Дубае.

Сейчас в Иране стоит большое количеств контейнеров, застрявших из-за санкций или договорных проблем. Мы, благодаря наличию зарубежного офиса, имеем возможность эти контейнеры вывозить – и вывозим в Россию, Китай, ОАЭ.

Высокие риски порчи груза, при этом не всегда есть возможность отследить его перемещения. Были ситуации, когда груз планировалось доставить одним видом транспорта, а по итогу был использован другой без согласования с клиентом. Решать подобные проблемы проще, когда есть представительства на местах. Наши специалисты в зарубежном офисе отслеживают груз и уточняют детали. Особенности местного менталитета, которые могут вызвать затруднения в коммуникации. У нас за коммуникацию отвечают местные сотрудники, у которых лучше получается работать с обратной связью. Согласованием договоров занимаются они – ездят на встречи, договариваются лично, так процесс идет лучше и быстрее, чем по телефону или видеосвязи.

В нашем случае справляться с этими сложностями очень помогают наличие зарубежных офисов, специальные предложения и слаженная работа команды.

По оценкам экспертов компании, в ближайшие годы мы можем ожидать дальнейшего укрепления логистических связей между Россией и регионом Ближнего Востока. Это создаст новые возможности для роста товарооборота, инвестиций и реализации взаимовыгодных проектов.

Фото: My Containers

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