План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров

По итогам заседания Совета глав правительств государств – участников Содружества Независимых Государств в расширенном составе, которое прошло 24 мая в Ашхабаде (Туркменистан) был План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств – участников СНГ, на период до 2030 года, сообщается на сайте правительства РФ.

«Продолжим и дальше совершенствовать зону свободной торговли товарами и услугами, наращивать многосторонние механизмы кооперации, формировать условия для работы бизнеса и создания перспективных производственных и технологических цепочек, – сделал заявление для СМИ премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания. – Для этого нужны и надежные логистические маршруты на территории СНГ. Их сопряжение с международными коридорами «Север – Юг», «Восток – Запад», Северный морской путь. Сегодня принят план действий в транспортной сфере».

М.Мишустин отметил, что страны-участница СНГ активно занимаются модернизацией инфраструктуры, внедрением передовых технологий. «Надеемся, что это откроет дополнительные возможности для предпринимателей, ускорит доставку грузов, поможет нарастить в целом товарооборот. И в целом – раскрыть мощный транзитный потенциал нашего Содружества», – резюмировал он.

Фото: пресс-служба правительства РФ