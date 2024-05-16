«Всё обходимо, всё проходимо, всё прорабатываемо»

Второй день III Международного форума «Транспортная логистика Каспийского региона 2024», организованного Вива Консалт и Ассоциацией «Афанасий Никитин», был посвящен неформальному общению. Участники форума поделились с SeaNews своими впечатлениями от мероприятия, опытом работы в Каспийском регионе, возникающими проблемами и путями их решения.

Александр Лузин, управляющий директор, АНО «Евразийская Агрологистика»:

Хорошая, достаточно емкая конференция, много людей, причем люди с полей, которые хорошо разбираются в предмете. Это как раз-таки реальный сектор экономики. Мы знаем предмет, знаем проблемы.

Самый важный и острый вопрос, обсуждавшийся на форуме, – платежи. Это головная боль. Как только какая-то ясность пришла, она тут же уходит. Картина меняется каждый день, и то, что есть сегодня – ясность, завтра этого уже не будет.

Конечно, концептуальные решения есть, и идеи есть, и, конечно, удалось обсудить многие вопросы – по переходам с Ираном, Саудовской Аравией, по порядкам, по Эмиратам, есть вопросы и с платежами, и с проходом грузов. Полезная, хорошая конференция.

Как, где и кто бы ни посягал на наши интересы, мы – люди, которые можем найти общий язык с людьми по интересам. Людей адекватных много, нужно договариваться, объединяться, вместе выстраивать решения. Будем искать, будем двигаться, мы на месте не будем засиживаться. Это, наверное, основной лозунг предпринимателей. Предприниматель – это человек, который всегда в движении находится, как бы нам где и что ни перекрывали, мы будем искать варианты.

Николай Пасько, генеральный директор, ООО «НП-Тех»:

Очень хорошее впечатление от мероприятия, было интересно. Я совершенно не пожалел, что принял участие и обязательно приеду в следующем году.

Самыми важными вопросами, которые обсудили на форуме, для меня были динамика импорта и экспорта, оборот через порт Астрахань. И, в целом, интересно само сообщество и общение такое вот кулуарное, когда люди рассказывают, что у них в действительности происходит в бизнесе.

Мне довольно трудно судить о барьерах на пути развития транспортно-логистического бизнеса в Каспийском регионе, но, насколько я понимаю, большой проблемой является абсолютная непредсказуемость и рынка, и общеполитической ситуации.

Алексей Панков, начальник отдела внешнеэкономической деятельности ООО «Оборонлогистика»:

Судоходная компания «Оборонлогистика» первый раз принимала участие в Международном форуме «Транспортная логистика Каспийского региона» в Астрахани, посвящённом транспортно-логистическому потенциалу, а также актуальным вопросам грузоперевозок по Международному транспортному коридору «Север-Юг».

«Оборонлогистика» посетила форум для того, чтобы на конкретных примерах узнать детали логистических процессов и изучить грузовую базу Каспийского региона, а также поделиться опытом и предложить потенциальным клиентам свои решения.

Форум оправдал ожидания компании – понравилась и тематика, и выбранные вопросы для обсуждения. Они позволили глубже изучить актуальную ситуацию в регионе, текущие проблемы и те, что могут возникнуть в будущем.

Форум был продуктивным в плане возможного построения работы собственного флота на Каспии. В первую очередь были интересны такие вопросы, как наличие флота в регионе, характер грузовой базы, структура портов и терминалов, грузопоток и его распределение в импорте и в экспорте. Все эти темы подробно затрагивались.

Основные проблемы, которые высветил форум, – это недостаточное развитие портовой инфраструктуры, причем не только в России, но и в Иране, в частности. Требуется более активное участие всех заинтересованных сторон, чтобы решать проблемы в комплексе, синхронно увеличиваться пропускную способность, строить контейнерные терминалы.

Есть ощущение, что пока Иран не полностью использует свой транзитный потенциал. Хотелось бы увидеть увеличение потока экспорта из самого Ирана. Односторонние перевозки для судовладельцев не очень выгодны, поэтому ожидается большее взаимодействие и партнёрство на международном уровне.

Дмитрий Мызнов, руководитель отдела закупки, ООО «Святославское ХПП», Саратов:

Мы занимаемся отгрузками зерновых масличных на территории Саратовской области. Пять локаций у нас – это Хвалынск, Петровск, Романовка, Святославка.

Форум мне понравился. Такой формат, скажем так, не грузит. Интересно было послушать дирекцию нашей Приволжской железной дороги. Есть вопросы с железной дорогой, которые будем решать по приезде. По крайней мере, мы некоторые моменты обсудили. Решения, наверное, будут дальше.

Плюс форума ещё в том, что мы встретили как минимум трех представителей Астраханского региона, с которыми мы можем посотрудничать в части поставки сельхозпродукции уже с дальнейшим экспортом на Иран. В общем, полезно.

Да, барьеры в логистическом бизнесе в Каспийском регионе, безусловно, есть. Есть некие нюансы. Над этим мы работаем.

Сергей Константинов, руководитель направления, ООО «Кингисеппский машиностроительный завод», Санкт-Петербург:

Я бы сказал, достаточно интересный форум, плодотворный. Доклады были интересные, с новой информацией. И главный вывод – не стоим на месте, развиваемся.

Самые важные вопросы, которые обсуждались на форуме, – это развитие и новинки. То, что ребята предлагают по решению тех вопросов, которые долго не могли раньше решить, то, что мы привозили из-за рубежа, сейчас мы стараемся решить уже сами. И это самое главное. Потому что мы уже не смотрим ни на запад, ни на восток, а решаем проблемы сами.

Мы -– промышленники. Как раз-таки я заметил, что очень много флота, который сейчас будет строиться. И вот здесь, наверное, мы в логистике, в помощь по производству кораблей, судов. Мы будем помогать строить суда, а логистика будет развиваться. Это звенья одной цепи.

Андрей Сипирин, главный специалист коммерческого отдела, ООО «Евразия-Шиппинг»:

Мои впечатления от форума самые положительные. Удалось познакомиться со многими интересными людьми и наладить рабочие контакты. Также было очень полезно послушать про развитие коридора «Север-Юг», на котором мы активно работаем последние два года. И нам очень интересно знать о его развитии и текущем положении.

Основной барьер – со стороны иранцев, а также Афганистана, Пакистана, потому что у них ведение бизнеса немного другое, чем у нас. Наверное, все-таки развитие должно быть динамичным и с их стороны, чтобы весь этот процесс работал у нас стабильно.

Игорь Головков, заместитель директора департамента аналитики, ТОО «TengizTransGroup»:

Положительное впечатление произвел форум, насыщенное, мероприятие, много интересной информации. Нас больше логистика интересовала – логистика и работа по маршруту «Север-Юг».

Если говорить о барьерах на пути развития транспортно-логистического бизнеса в Каспийском регионе, они стандартные. Это разные колеи, это узкие места, бюрократические вопросы и самый больной вопрос – по платежам.

Николай Денисов, руководитель экспорта, ОАО «Тамбогипрозем»:

Я представляю экспортное направление нашей компании. Вопросы, которые волнуют, у всех одни и те же – логистические схемы, банковские переводы. Платежи – больной вопрос, потому что с теми наличными расчетами и схемами, которые сейчас используются, не так все просто и удобно. Но движение идет, движение положительное.

Такие конференции, форумы обязательно должны быть. Люди между собой контактируют, и вопросы постепенно общими усилиями решаются. Поэтому впечатления от форума только положительные.

Алексей Сергеев, директор по транспортной логистике компании «Фрукт Импекс»:

Форум очень понравился, очень полезно, по делу и в цель. Меня больше всего поразил доклад юридического характера по теме общей аварии и в целом об общих тенденциях изменения грузопотоков в России.

Барьеров нет для ведения нашего бизнеса в Каспийском регионе – всё обходимо, всё проходимо, всё прорабатываемо, над всем нужно потрудиться, всё может проехать.

Фото: VivaConsult