Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Махачкалинский МТП обработал первую партию белорусских калийных удобрений
11.11.2024

Махачкалинский МТП обработал первую партию белорусских калийных удобрений

    • Махачкалинский морской торговый порт приступил к перевалке крупной партии калийных удобрений из Беларуси. 

    Как сообщает пресс-служба порта, первая партия экспортного груза из Республики Беларусь в Иран прибыла железнодорожным составом. До конца этого года планируется отгрузить порядка 35-40 тыс. тонн калийных удобрений, и, как рассказал генеральный директор ММТП Джамал Алиев, в следующем году планируется отгрузить свыше 200 тыс. тонн.

    В последующем поставки в рамках развития международного транспортного коридора «Север-Юг» будут осуществляться по маршруту из Белоруссии через Махачкалу в Индию.

    По словам, Д.Алиева, в настоящее время ведутся переговоры с Туркменией «по интенсификации перевозок между Туркменбаши и портом Махачкала». Грузы из России могут следовать транзитом через Туркмению в Афганистан и Пакистан, Киргизию, Узбекистан, и обратно. «Нефть следует из казахстанского порта в наш порт и далее транзитом в направлении Новороссийского морского торгового порта», – добавил он.

    Кроме того, стартуют контейнерные перевозки из Индии через иранские порты и порт Махачкала далее по России.

    «Таким образом Махачкала становится крупнейшим логистическим хабом МТК «Север-Юг» в России»,— резюмировал Д.Алиев.

    Фото: Махачкалинский МТП


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.05.2024
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, 3 месяца 2024
    По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза по итогам первых трех […]
    Только для подписчиков
    2024Евросоюзминеральные удобренияРоссия
    0
    15.02.2024
    В Астрахани заложили первые контейнеровозы
    Для перевозок по Каспию
    Астраханьзакладка суднаКонтейнеровозыМТК "Север-Юг"
    0
    07.10.2024
    Жд отгрузки угля на экспорт в восточном направлении
    По соглашениям с регионами
    РЖДСоглашениеУгольЭкспорт
    0
    02.04.2024
    Экспорт электроэнергии из РФ в ЕС, январь 2024
    По данным Евростата, российский экспорт электроэнергии в Евросоюз в денежном эквиваленте в январе 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    16.04.2024
    Беларусь готовится к строительству мультимодального порта в Мурманской области
    Беларусь начала подготовку к реализации проекта строительства мультимодального порта в Мурманской области. Об этом […]
    БеларусьМурманская областьПортРоссия
    0
    13.06.2024
    Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, январь-март 2024
    По данным Евростата, российский экспорт алюминия и изделий из него в Евросоюз в январе-марте […]
    2024АлюминийЕвросоюзЕвростат
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.11.2024 «Рускон» модернизировал сети электроснабжения в Новороссийске
    11.11.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2024
    11.11.2024 Гетеборг по-прежнему рассчитывает на рекордный контейнерооборот
    08.11.2024 FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ
    08.11.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 45 неделя 2024
    08.11.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2024 снизился на 0,2%
    Госрегулирование Показать всё
    11.11.2024 Севморпуть включен в число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета
    08.11.2024 Пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится в 5,5 раз
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •