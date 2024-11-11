Махачкалинский МТП обработал первую партию белорусских калийных удобрений

Махачкалинский морской торговый порт приступил к перевалке крупной партии калийных удобрений из Беларуси.

Как сообщает пресс-служба порта, первая партия экспортного груза из Республики Беларусь в Иран прибыла железнодорожным составом. До конца этого года планируется отгрузить порядка 35-40 тыс. тонн калийных удобрений, и, как рассказал генеральный директор ММТП Джамал Алиев, в следующем году планируется отгрузить свыше 200 тыс. тонн.

В последующем поставки в рамках развития международного транспортного коридора «Север-Юг» будут осуществляться по маршруту из Белоруссии через Махачкалу в Индию.

По словам, Д.Алиева, в настоящее время ведутся переговоры с Туркменией «по интенсификации перевозок между Туркменбаши и портом Махачкала». Грузы из России могут следовать транзитом через Туркмению в Афганистан и Пакистан, Киргизию, Узбекистан, и обратно. «Нефть следует из казахстанского порта в наш порт и далее транзитом в направлении Новороссийского морского торгового порта», – добавил он.

Кроме того, стартуют контейнерные перевозки из Индии через иранские порты и порт Махачкала далее по России.

«Таким образом Махачкала становится крупнейшим логистическим хабом МТК «Север-Юг» в России»,— резюмировал Д.Алиев.

Фото: Махачкалинский МТП