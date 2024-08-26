Газетная бумага выведена из-под действия курсовых экспортных пошлин

Правительство РФ приняло решение о временном выведении из‑под действия курсовых экспортных пошлин отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции. Соответствующее постановление №1115 подписано 19 августа 2024 года.

До 31 декабря 2024 года включительно действие вывозных таможенных пошлин приостанавливается в отношении газетной бумаги и интерлайнера.

Решение позволит сохранить уровень рентабельности предприятий, говорится в сообщении правительства.

Гибкие экспортные пошлины в отношении ряда товаров действуют с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю.

Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 21 сентября 2023 года №1538.

Постановление от 19 августа 2024 года №1115

Фото: МК Картон