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Газетная бумага выведена из-под действия курсовых экспортных пошлин
26.08.2024

Газетная бумага выведена из-под действия курсовых экспортных пошлин

    • Правительство РФ приняло решение о временном выведении из‑под действия курсовых экспортных пошлин отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции. Соответствующее постановление №1115 подписано 19 августа 2024 года.

    До 31 декабря 2024 года включительно действие вывозных таможенных пошлин приостанавливается в отношении газетной бумаги и интерлайнера.

    Решение позволит сохранить уровень рентабельности предприятий, говорится в сообщении правительства.

    Гибкие экспортные пошлины в отношении ряда товаров действуют с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю.

    Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 21 сентября 2023 года №1538.

    Постановление от 19 августа 2024 года №1115

    Фото: МК Картон


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