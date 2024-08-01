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На субсидирование морских грузоперевозок в Калининград выделено еще 1,4 млрд
01.08.2024

На субсидирование морских грузоперевозок в Калининград выделено еще 1,4 млрд

    • Правительство дополнительно поддержит Калининградскую область, столкнувшуюся с санкционными ограничениями на транзит грузов из других регионов страны. На субсидирование перевозок морским транспортом выделено еще 1,4 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Средства будут направлены Росморречфлоту, который в свою очередь распределит субсидии между морскими грузоперевозчиками. Источником финансирования станет резервный фонд правительства.

    Принятые меры позволят обеспечить перевозку грузов по льготному тарифу в Калининградскую область и из нее морским транспортом. Предполагается, что до конца 2024 года объем перевозок составит 0,47 млн тонн.

    «Субсидирование морских перевозок в самый западный регион страны началось в 2022 году, после того как Литва начала блокировать поставки определенных товаров по железной дороге. В 2022–2023 годах благодаря льготному субсидированию общий объем морских перевозок в Калининградскую область и обратно составил почти 0,85 млн тонн», – говорится в пресс-релизе.

    В ноябре 2023 года президент поручил правительству просубсидировать морские перевозки в Калининградскую область в 2023-2024 годах. В марте 2024 года на эти цели уже было выделено 1,8 млрд рублей.


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