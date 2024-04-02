На субсидирование морских грузоперевозок в Калининградской области выделят 1,8 млрд рублей

Правительство продолжает оказывать поддержку Калининградской области, столкнувшейся с внешними ограничениями на транзит грузов из других регионов страны. На субсидирование таких перевозок морским транспортом будет направлено 1,8 млрд рублей. Распоряжение об этом от 30 марта 2024 года №754-р подписал премьер-министра Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ,

Средства поступят из федерального бюджета и будут направлены Росморречфлоту, который распределит субсидии между морскими грузоперевозчиками.

Принятое решение обеспечит стабильную перевозку грузов в Калининградскую область и за её пределы, поможет не допустить роста цен на товары и поддержать промышленные предприятия самого западного региона страны. Предполагается, что благодаря федеральным субсидиям до конца 2024 года общий объём таких перевозок составит не менее 600 тыс. тонн.

Принять решения, обеспечивающие предоставление в 2023–2024 годах субсидий для возмещения расходов на осуществление морских перевозок грузов в Калининградскую область и из этой области, а также определить объемы таких перевозок правительству поручил президент по итогам совещания с членами кабмина, состоявшегося 27 сентября 2023 года. По итогам 2023 года грузоперевозчикам было перечислено более 2,2 млрд рублей. Объем перевозок с использованием средств субсидий составил более 744 тыс. тонн.