Завершается формирование нового нацпроекта «Эффективная транспортная система»

Правительство завершает формирование нового национального проекта «Эффективная транспортная система» и доработку действующего национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (оба нацпроекта курирует вице-премьер Виталий Савельев). Эта работа должна быть выполнена до 20 августа. Такие поручения дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной этим нацпроектам, сообщает пресс-служба правительства РФ. Она состоялась 8 июля.

Глава кабмина в целом одобрил подходы к формированию паспорта и структуры национального проекта «Эффективная транспортная система». В его состав войдут девять федеральных проектов. Все они направлены на создание необходимой инфраструктуры для расширения внешней торговли и повышения связанности территорий.

В их числе – федеральный проект «Развитие опорной сети железных дорог», включающий в том числе проекты по развитию Восточного полигона железных дорог, подходов к морским портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов и проекты, направленные на развитие международного транспортного коридора «Север – Юг».

Также в состав нацпроекта войдут федеральные проекты «Развитие опорной сети аэродромов», который в том числе будет включать мероприятия по реконструкции и строительству не менее 75 аэродромов, и «Цифровая трансформация транспортной отрасли», включающий мероприятия по созданию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы и государственной информационной системы «Транспортно-экономический баланс Российской Федерации».

Мероприятия по обновлению и импортозамещению парка учебных судов, тренажерной и лабораторной баз транспортных вузов будут предусмотрены в федеральном проекте «Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли».

Кроме того, в нацпроект войдут федеральные проекты «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей», «Развитие опорной сети морских портов», «Развитие опорной сети внутренних водных путей», «Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации», «Развитие Большого Северного морского пути».

По итогам стратегической сессии М.Мишустин поручил Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития проработать финансовое обеспечение нацпроекта и входящих в него федеральных проектов до 20 августа.

Кроме того, Минтрансу, Минцифры и Минэкономразвития предстоит обеспечить создание, апробацию и внедрение информационной системы поддержки принятия решения по развитию транспортной инфраструктуры и цифровой платформы для мониторинга перевозок пассажиров по межрегиональным и муниципальным маршрутам, а также по автоматизации процесса управления льготными и субсидированными перевозками на воздушном транспорте. О результатах этой работы необходимо доложить в Правительство до 20 декабря, далее – раз в полгода.

По итогам стратегической сессии М.Мишустин также отметил высокий уровень проработки национального проекта «Беспилотные авиационные системы», который был запущен в январе 2024 года. Его реализация будет способствовать созданию условий для производства самых различных типов аппаратов, расширения их применения во всех секторах экономики. В результате должна сформироваться инновационная отрасль, которая откроет дополнительные возможности для бизнеса и общества в целом.

Доработать отдельные параметры этого нацпроекта глава кабмина поручил Минпромторгу и Минтрансу до 20 августа. При этом необходимо обеспечить включение в состав паспорта нацпроекта мероприятий по развитию систем радиолокации и ускоренной разработке системы идентификации беспилотников, а также мероприятий, направленных на поддержку отечественного рынка беспилотников и формирование моделей их использования в различных отраслях экономики.

По словам М Мишустина, к концу десятилетия количество беспилотной техники, произведенной в России, должно вырасти более чем в пять раз. Для этого важно активно внедрять собственные передовые технологии, энергетические и силовые установки, современные методы и средства связи, а также максимально локализовать в стране выпуск востребованных моделей.

Фото: пресс-служба правительства РФ