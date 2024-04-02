Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ

Правительство России одобрило предложение Минпромторга о подписании Соглашения о намерениях между Правительством Российской Федерации и публичным акционерным обществом «Новатэк» в целях развития направления «Оборудование для производства сжиженного природного газа». Соответствующее распоряжение №775-р от 1 апреля 2024 года подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, правительство поручает председателю правительства Российской Федерации Александру Новаку подписать соглашение от имени российской стороны.

Основным механизмом исполнения настоящего Соглашения является совместная разработка и реализация «дорожной карты» развития направления «Оборудование для производства сжиженного природного газа» на период до 2030 года.

Указанные в «дорожной карте» сроки реализации мероприятий и объемы их финансирования носят предварительный (оценочный) характер и подлежат уточнению в процессе реализации Соглашения, говорится в распоряжении.

Распоряжение правительства 775-р от 1 апреля 2024