Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Госдума утвердила кандидатуру В.Савельева на должность зампреда правительства
14.05.2024

Госдума утвердила кандидатуру В.Савельева на должность зампреда правительства

    • 13 мая председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел пленарное заседание, на котором были рассмотрены кандидаты на должности заместителей председателя правительства Российской Федерации. Депутаты утвердили кандидатуру и.о. министра транспорта Виталия Савельева на должность заместителя председателя правительства, который будет курировать транспортную отрасль, сообщает пресс-служба Минтранса.

    В своем выступлении В.Савельев подчеркнул приоритетность реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В частности, он отметил значимость работы по развитию международных транспортных коридоров. Также большое внимание будет уделяться развитию автомобильных дорог и доведению до нормативного состояния как федеральных трасс, так и опорной сети автодорог. Продолжится активное обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, который получают регионы.

    В фокусе повышенного внимания остаются воздушные перевозки пассажиров, развитие морского и речного транспорта, портовой инфраструктуры, модернизация аэродромной сети, строительство третьей очереди Восточного полигона и высокоскоростных магистралей.

    Накануне кандидатура В.Савельева на должность заместителя председателя Правительства была поддержана профильным Комитетом по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

    Фото: пресс-служба Минтранса

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.05.2024
    Назначен новый гендиректор ОЭЗ «Лотос»
    Новым генеральным директором АО «ОЭЗ «Лотос» назначен возглавил Александр Ким. Назначение согласовано советом директоров […]
    назначениеОЭЗ «Лотос»
    0
    09.01.2024
    Правительство продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы
    Правительство продлевает временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Соответствующее постановление №2377 от 29 […]
    запрет на вывозПостановлениеПравительстворис
    0
    05.04.2024
    Кадровые изменения в руководстве ООО «Сахалинская Энергия»
    В руководстве ООО «Сахалинская Энергия» – оператора проекта «Сахалин-2» – произошли кадровые изменения. Как […]
    "Сахалинская энергия"Кадрыназначение
    0
    29.03.2024
    Согласован паспорт инвестиционного проекта третьего этапа развития Восточного полигона
    Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел совместное заседание президиума правительственной комиссии по транспорту, […]
    БАМВосточный полигонинвестиционный проектПравительство
    0
    29.03.2024
    Назначен новый руководитель Росморречфлота
    Руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) стал Андрей Тарасенко. Распоряжение о его […]
    назначениеРосморречфлот
    0
    18.03.2024
    Правительство профинансирует завершение опытно-конструкторских работ, связанных с развитием судоходства
    В 2024 году на завершение опытно-конструкторских работ в рамках пяти проектов, связанных с развитием […]
    Опытно-конструкторские работыПравительствоСудостроениеФинансирование
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.05.2024 Прибалтика в TEU, Q1 2024
    14.05.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2024 в деталях
    14.05.2024 Свыше 1 млн TEU введено в строй с начала года
    13.05.2024 32 отмененных рейса, с 20 по 24 неделю 2024
    13.05.2024 Корейские порты проигрывают китайским
    13.05.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 19 неделя 2024
    Госрегулирование Показать всё
    14.05.2024 Назначения в руководстве Администрации Президента
    06.05.2024 Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара
    03.05.2024 Часть грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна перераспределят
    02.05.2024 Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
    02.05.2024 Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений
    26.04.2024 Совещание в правительстве по поставкам нефтепродуктов жд транспортом
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •