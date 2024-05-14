Госдума утвердила кандидатуру В.Савельева на должность зампреда правительства

13 мая председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел пленарное заседание, на котором были рассмотрены кандидаты на должности заместителей председателя правительства Российской Федерации. Депутаты утвердили кандидатуру и.о. министра транспорта Виталия Савельева на должность заместителя председателя правительства, который будет курировать транспортную отрасль, сообщает пресс-служба Минтранса.

В своем выступлении В.Савельев подчеркнул приоритетность реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В частности, он отметил значимость работы по развитию международных транспортных коридоров. Также большое внимание будет уделяться развитию автомобильных дорог и доведению до нормативного состояния как федеральных трасс, так и опорной сети автодорог. Продолжится активное обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, который получают регионы.

В фокусе повышенного внимания остаются воздушные перевозки пассажиров, развитие морского и речного транспорта, портовой инфраструктуры, модернизация аэродромной сети, строительство третьей очереди Восточного полигона и высокоскоростных магистралей.

Накануне кандидатура В.Савельева на должность заместителя председателя Правительства была поддержана профильным Комитетом по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба Минтранса