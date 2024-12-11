Половину грузооборота страны обеспечивают 87 приоритетных пунктов пропуска

В настоящее время на территории России функционирует 315 пунктов пропуска, 87 из которых включены в перечень приоритетных, обеспечивая более половины грузооборота страны, сообщил вице-премьер Виталий Савельев в ходе совещания под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, посвященное развитию инфраструктуры пунктов пропуска. В нем приняли участие вице-премьеры Виталий Савельев и Алексей Оверчук, а также министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов, сообщает пресс-служба правительства.

В. Савельев доложил о ходе работ по строительству и модернизации пунктов пропуска на российской границе, представил данные о значительном увеличении пропускной способности уже реконструированных погранпереходов.

Уже в этом году завершаются работы на 85 объектах, а в период с 2017 по 2021 год были выполнены мероприятия всего в 64 пунктах пропуска, в 2022 году – в 65, 2023 году – в 75.

Говоря о ключевых результатах деятельности в период с 2021 по 2024 год, В Савельев отметил проведение комплексной модернизации 14 пунктов пропуска из 87 приоритетных. Важнейшей комплексной задачей, которую необходимо выполнить до 2030 года, является исполнение поручения президента по сокращению времени осмотра грузового транспорта до 10 минут в 55 автомобильных пунктах пропуска и в 5 пунктах пропуска на Дальнем Востоке к концу 2026 года. Этому поспособствует активное внедрение инновационных решений, нацеленных на сокращение времени прохождения государственной границы.

Одним из них стала реализация концепции интеллектуального пункта пропуска, который предусматривает генерацию и использование данных для проведения контрольных операций. Первый образец уже разработан на базе пункта пропуска Тагиркент-Казмаляр на азербайджанской границе, где в настоящее время установлено необходимое оборудование и ведётся опытная эксплуатация совместно с контрольными органами.

Упорядочиванию очередей грузовых транспортных средств перед автомобильными пунктами пропуска также поспособствовало внедрение системы электронной очереди – бесплатного цифрового сервиса, позволяющего грузоперевозчикам экономить время при пересечении государственной границы. В настоящее время система внедрена в трех автомобильных пунктах пропуска: Чернышевское на границе с Литвой, Бугристое на границе с Казахстаном и Забайкальск на границе с Китаем.

В. Савельев также отметил, что разработаны унифицированные решения для строительства и реконструкции пунктов пропуска. Они уже использованы на строящемся пункте пропуска Кани-Курган, в котором 10 декабря открыто круглогодичное международное пассажирское сообщение между городами Благовещенском (Россия) и Хэйхэ (КНР).

М. Мишустин подчеркнул необходимость реализации комплексных технических решений на основе цифровых технологий с использованием интернета вещей, анализа больших данных и искусственного интеллекта. Отмечена необходимость унификации и синхронизации усилий стран – членов ЕАЭС по обустройству и модернизации таможенной инфраструктуры на внешнем контуре Евразийского экономического союза.

Фото: пресс-служба правительства РФ