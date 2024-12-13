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После модернизации «Александр Деев» совершил семь рейсов Холмск – Ванино
13.12.2024

После модернизации «Александр Деев» совершил семь рейсов Холмск – Ванино

    • После обслуживания и модернизации паром «Александр Деев» постепенно наращивает темпы доставки грузов на Сахалин. С 26 ноября судно совершило семь рейсов по маршруту Холмск — Ванино — Холмск, сообщается в телеграм-канале министерства транспорта Сахалинской области. Почти за три недели работы на переправе паром перевез 343 единицы автомобильного транспорта и 77 железнодорожных вагонов.

    «Доставка грузов в регион находится на особом контроле регионального минтранса. В преддверии новогодних праздников наблюдается высокий спрос на перевозку, за 11 месяцев работы переправы рост грузопотока составил 23% к уровню прошлого года. Работа 4 паромов на линии позволит стабилизировать ситуацию с ожиданием и доставкой груза на Сахалин», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев.

    Напомним, что в ходе техобслуживания «Александр Деев» был дооборудован для перевозки железнодорожных вагонов — такую задачу перед региональным минтрансом ранее ставил губернатор Валерий Лимаренко. В период ремонта судна на паромной переправе продолжали работать три дизель-электрохода типа «Сахалин».

    Фото: телеграм канал министерства транспорта Сахалинской области


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