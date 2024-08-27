На Туапсинском балкерном терминале продолжается модернизация

На Туапсинском балкерном терминале идет модернизация основных локальных машин, сообщили SeaNews в компании.

Приемные бункеры судопогрузочной машины и питателей станции разгрузки вагонов дооснащают футеровкой на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и улучшают пылезащиту.

В настоящее время ведется замена юбок ленточных питателей и пылезащиты.

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен обладает высокой прочностью и стойкостью, в том числе, к коррозии, в широком диапазоне температур, от -200 до +100 С. Футеровка на основе СВМПЭ позволяет защитить внутренние поверхности, обеспечить долговечность и надежность оборудования, работающего в условиях высоких нагрузок и агрессивной среды, пояснили на терминале.

«Выполняя работы по модернизации, мы исключаем образование отложений на приемных бункерах локальных перегрузочных машин и оборудования, что отразится на повышении сохранности груза, сокращении временных и других непроизводительных потерь, обеспечении текущих объемов перевалки», – отметил исполнительный директор ТБТ Дмитрий Ерков.

Работы выполняются в рамках инвестиционной программы ТБТ.

Напомним, ранее этим летом на ТБТ была проведена модернизация оборудования судопогрузочной машины, седьмого и восьмого ленточных конвейеров.

По итогам 7 месяцев 2024 года ТБТ увеличил грузооборот на 15%. Объем перевалки за период с января по июль составил 1 177,05 тыс. тонн.

Фото: ООО «Туапсинский балкерный терминал»