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На Туапсинском балкерном терминале продолжается модернизация
27.08.2024

На Туапсинском балкерном терминале продолжается модернизация

    • На Туапсинском балкерном терминале идет модернизация основных локальных машин, сообщили SeaNews в компании.

    Приемные бункеры судопогрузочной машины и питателей станции разгрузки вагонов дооснащают футеровкой на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и улучшают пылезащиту.

    На Туапсинском балкерном терминале продолжается модернизацияВ настоящее время ведется замена юбок ленточных питателей и пылезащиты.

    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен обладает высокой прочностью и стойкостью, в том числе, к коррозии, в широком диапазоне температур, от -200 до +100 С. Футеровка на основе СВМПЭ позволяет защитить внутренние поверхности, обеспечить долговечность и надежность оборудования, работающего в условиях высоких нагрузок и агрессивной среды, пояснили на терминале.

    «Выполняя работы по модернизации, мы исключаем образование отложений на приемных бункерах локальных перегрузочных машин и оборудования, что отразится на повышении сохранности груза, сокращении временных и других непроизводительных потерь, обеспечении текущих объемов перевалки», – отметил исполнительный директор ТБТ Дмитрий Ерков. 

    Работы выполняются в рамках инвестиционной программы ТБТ.

    Напомним, ранее этим летом на ТБТ была проведена модернизация оборудования судопогрузочной машины, седьмого и восьмого ленточных конвейеров. 

    По итогам 7 месяцев 2024 года ТБТ увеличил грузооборот на 15%. Объем перевалки за период с января по июль составил 1 177,05 тыс. тонн.

    Фото: ООО «Туапсинский балкерный терминал»


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