Увеличение длины железнодорожного фронта на ПКТ

«Первый контейнерный терминал» в Большом порту Санкт-Петербург модернизировал собственный железнодорожный фронт и увеличил его длину на 20% с 2661 до 3179 метров.

Как сообщили SeaNews в Глобал Портс, совокупная полезная длина ж/д путей на терминале теперь составляет 2865 метров. После модернизации ПКТ сможет обслуживать составы длиной в 71 условный вагон без проведения дополнительной разбивки.

Модернизация ж/д фронта позволит увеличить пропускную способность 4 путей ПКТ на 8% до 273 тысяч TEU в год, упростить доступность автомобильного грузового фронта за счёт снижения нагрузки на ж/д переезды и повысить скорость обработки поездов за счёт сокращения маневровых операций, связанных с разбивкой грузового состава силами РЖД.

«ПКТ модернизирует железнодорожный фронт на фоне последовательного восстановления контейнерного оборота на российской Балтике и растущей нагрузки на собственную ж/д инфраструктуру. Кроме того, потребность в удлинении путей определяет тренд на увеличение количества вагонов в грузовых поездах. Прежняя длина путей позволяла принимать составы из не более 57 вагонов», – пояснили в Глобал Портс.

Фото: Глобал Портс