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Мировой рынок судоремонта ожидает значительный рост доходов
12.04.2024

Мировой рынок судоремонта ожидает значительный рост доходов

    • Мировой рынок судоремонта в ближайшие годы ожидает значительный рост доходов. На фоне старения торгового флота и ужесточением экологических требований судам необходима модернизация, сообщает Splash.

    По данным Clarksons Research, в настоящее время порядка 35% торгового флота относятся к категориям D и E рейтинга углеродной интенсивности, а 31% – это суда старше 15 лет. «Эта проблема требует решения», – пишет издание.

    Согласно прогнозу консалтинговой компании Thetius, мировой рынок судоремонта в стоимостном выражении вырастет в этом году до 46 млрд долларов, а к 2029 году – до 83 млрд долларов.

    Многие крупные контейнерные линии уже начинают вкладывать огромные средства в модернизацию судов.

    На прошлой неделе голландская Damen Shipyards Group заявила о том, что модернизирует порядка 100 контейнеровозов CMA CGM. В этом году запланирована модернизация девяти контейнеровозов, на трех из них будут установлены бульбы.

    Первым на модернизацию отправился контейнеровоз «Arctic», который работает на СПГ. Его длина составляет 366 м, вместимость 15264 TEU. Он был построен в Южной Корее в 2022 году.

    «Тот факт, что контейнеровозу всего два года, показывает, что отрасль в целом недооценила, насколько будет востребовано замедление скорости судов. Современные контейнеровозы слишком мощные и, следовательно, не так эффективны, как могли бы быть», – отмечают в Alphaliner.

    С этой точкой зрения не согласен Ларс Йенсен, CEO другой консалтинговой компании, Vespucci Maritime. «Я не считаю, что мегаконтейнеровозы – это недальновидность перевозчиков и судовладельцев. Это, скорее, надо рассматривать как высокую степень гибкости. Перевозчики будут продолжать инвестировать в модернизацию своих судов по мере появления новых и лучших технологий», – сказал он.

    «До мирового финансового кризиса обычно контейнеровозы проектировались так, чтобы иметь максимальную скорость 25 узлов, при этом в графиках движения планировалась скорость порядка 19 узлов. Поэтому замедление скорости до 21 узла – обычное явление», – пишет Splash.

    В 2009 году Maersk, а затем и другие контейнерные линии, снизил скорость судов до 17 узлов, чтобы сэкономить топливо и сократить затраты. «По сути, 17 узлов — это то, что производители двигателей рекомендовали как самую медленную стабильную скорость, не наносящую вреда двигателям», – поясняет издание.

    Maersk также провел длительные испытания нескольких контейнеровозов в Атлантике на скорости 15 узлов. «Поломок двигателей не наблюдалось, и вскоре, примерно с 2010 года, отрасль в целом перешла на скорость около 14-15 узлов, – добавляет издание. – Когда в 2011 и 2012 годах строились контейнеровозы Maersk класса Triple-E вместимостью 18 тыс. TEU, их максимальная скорость составляла не более 22 узлов. Мощность их двигателей была уменьшена, так как эти суда были рассчитаны на медленный ход.

    «После финансового кризиса 2015-2016 годов низкие скорости стали нормой: на сервисы добавлялось больше контейнеровозов, чтобы компенсировать более длинное транзитное время. Любой контейнеровоз, построенный после этого периода, должен был быть рассчитан на очень медленный ход», – резюмирует издание.

    Фото: MarineTraffic / Jackie Pritchard


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