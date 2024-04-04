Damen Shipyards модернизирует 100 контейнеровозов CMA CGM

Голландская Damen Shipyards Group модернизирует порядка 100 контейнеровозов CMA CGM. Как сообщили SeaNews в Damen, ожидается, что модернизация судов повысит их топливную эффективность на 10%.

«Ранее CMA CGM использовала верфи в Китае или на Ближнем Востоке. Подписанное соглашение означает, что работы для CMA CGM впервые будут проводиться на европейских верфях», – отмечают в Damen.

Работы будут проводиться на предприятиях Damen в Дюнкерке и Амстердаме – Damen Shiprepair Dunkerque (DSDu) и Damen Shiprepair Amsterdam (DSAm). Главной особенностью модернизации будет установка бульбов. В этом году запланирована модернизация девяти контейнеровозов, на трех из них будут установлены бульбы. В ближайшее время им оснастят фидерный контейнеровоз «Arctic», который работает на СПГ.

Кроме того, на этих судах будут модернизированы гребные винты и другие агрегаты. «Каждая из этих модернизаций даст дополнительную экономию топлива от 2% до 5%, что обеспечит возврат инвестиций менее чем за три года, а также приведет к значительному сокращению выбросов углекислого газа и других загрязняющих веществ», – поясняют в Damen.

Также три контейнеровоза будут оснащены системой берегового питания, что позволит сократить выбросы в портах.

Фото: Damen Shipyards