Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
CMA CGM, Maersk и COSCO борются за лидерство на транстихоокеанском трейде
05.12.2024

CMA CGM, Maersk и COSCO борются за лидерство на транстихоокеанском трейде

    • CMA CGM, Maersk и COSCO Shipping Lines конкурируют за лидерство на транстихоокеанском трейде, сообщает Container News.

    По данным Alphaliner, CMA CGM вырвала лидирующую позицию на этом рынке у Maersk, который в ноябре прошлого года занимал первое место, поскольку у него было несколько дополнительных сервисов на транстихоокеанском трейде. Сейчас доля CMA CGM составляет 13,2%, а у Maersk – 13,1%. В спину им дышит COSCO с долей в 12,9%.

    Доминирование CMA CGM и Maersk в Alphaliner объясняют поглощением ими в свое время APL и Sealand соответственно.

    CMA CGM и COSCO являются членами OCEAN Alliance, а их тайваньский партнер Evergreen Marine занимает на транстихоокеанском рынке пятое место с долей в 11%.

    В этом году Evergreen на транстихоокенском направлении развернула новые 15-тысясники. Таким образом общая доля коалиции OCEAN Alliance на ноябрь составила36,7%.

    Глобальный лидер MSC занимает лишь шестое место, ее доля составляет 8,2%. Относительно ноября 2023 года линия сократила провозные мощности на транстихоокенском трейде на 20%. Это было связано с тем, что в начале года на фоне растущего спроса на азиатский экспорт в Южную Америку MSC переориентировала своей сервис Santana, который связывал порты Азии с восточным побережьем США, на Центральную Америку и восточное побережье Южной Америки.

    Однако ожидается, что в феврале 2025 года, когда будет запущена собственная сеть Восток – Запад MSC, линия увеличит провозные мощности на транстихоокеанском направлении, на котором будет запущен уже пятый сервис – Mustang.

    В процентном отношении самый сильный рост на транстихоокеанском рынке отмечается у Wan Hai Lines – почти 40%. Тайванский перевозчик задействовал на этом маршруте новые 13-тысячники и ввел дополнительные рейсы в рамках сервиса AA1. На ноябрь доля Wan Hai на транстихоокеанском рынке составляла 3,1%.

    Фото: COSCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.05.2024
    Первый в мире контейнеровоз на метаноле пришел в Гетеборг
    В минувшую субботу первый в мире контейнеровоз, использующий в качестве бункерного топлива метанол, «Laura […]
    MaerskГетеборгконтейнеровозметанол
    0
    18.03.2024
    Maersk выплатит акционерам 1,2 млрд долларов дивидендов
    Годовое общее собрание акционеров A.P. Moller – Maersk приняло решение выплатить за 2023 год […]
    MaerskДивидендыФинансы
    0
    17.01.2024
    Maersk и Hapag-Lloyd создают альянс
    Maersk и Hapag-Lloyd подписали соглашение о долгосрочном операционном сотрудничестве, получившим название «Gemini Cooperation» («Сотрудничество […]
    Hapag-LloydMaerskАльянс
    0
    04.10.2024
    Контейнеровоз CMA CGM впилился в причал в колумбийском порту
    Контейнеровоз «CMA CGM Balboa» впилился в причал в колумбийском порту Барранкилья, сообщает Maritime Executive. […]
    CMA CGMКолумбияконтейнеровозПричал
    0
    09.10.2024
    Глобальные цепочки поставок рассыплются на звенья
    Прямые судозаходы будут важнее, чем скорость сервиса
    HHLAMSCглобальный контейнерный рынокПрогноз
    0
    02.05.2024
    Рынок авиаперевозок животных растет
    Глобальный рынок авиаперевозок животных будет до 2028 года расти в среднем на 5% в […]
    QatarАвиаперевозкиЖивотныеПеревозки животных
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.12.2024 CMA CGM, Maersk и COSCO борются за лидерство на транстихоокеанском трейде
    05.12.2024 CMA CGM расширяет присутствие в регионе Красного моря
    04.12.2024 Фидерные и региональные линии зарабатывают на ситуации в Красном море
    04.12.2024 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q3 2024
    03.12.2024 Сервис FREIGHTMarket обновлен
    03.12.2024 COSCO SHIPPING запускает рыбный экспресс
    Госрегулирование Показать всё
    04.12.2024 Назначения в ФТС
    03.12.2024 Ставки таможенных сборов проиндексируют
    02.12.2024 Назначен и.о. начальника Главного управления информационных технологий ФТС
    02.12.2024 Временное ограничение на экспорт бензина продлено
    28.11.2024 Повышена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    27.11.2024 Грузия внедряет «единое морское окно»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •