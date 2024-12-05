CMA CGM, Maersk и COSCO борются за лидерство на транстихоокеанском трейде

CMA CGM, Maersk и COSCO Shipping Lines конкурируют за лидерство на транстихоокеанском трейде, сообщает Container News.

По данным Alphaliner, CMA CGM вырвала лидирующую позицию на этом рынке у Maersk, который в ноябре прошлого года занимал первое место, поскольку у него было несколько дополнительных сервисов на транстихоокеанском трейде. Сейчас доля CMA CGM составляет 13,2%, а у Maersk – 13,1%. В спину им дышит COSCO с долей в 12,9%.

Доминирование CMA CGM и Maersk в Alphaliner объясняют поглощением ими в свое время APL и Sealand соответственно.

CMA CGM и COSCO являются членами OCEAN Alliance, а их тайваньский партнер Evergreen Marine занимает на транстихоокеанском рынке пятое место с долей в 11%.

В этом году Evergreen на транстихоокенском направлении развернула новые 15-тысясники. Таким образом общая доля коалиции OCEAN Alliance на ноябрь составила36,7%.

Глобальный лидер MSC занимает лишь шестое место, ее доля составляет 8,2%. Относительно ноября 2023 года линия сократила провозные мощности на транстихоокенском трейде на 20%. Это было связано с тем, что в начале года на фоне растущего спроса на азиатский экспорт в Южную Америку MSC переориентировала своей сервис Santana, который связывал порты Азии с восточным побережьем США, на Центральную Америку и восточное побережье Южной Америки.

Однако ожидается, что в феврале 2025 года, когда будет запущена собственная сеть Восток – Запад MSC, линия увеличит провозные мощности на транстихоокеанском направлении, на котором будет запущен уже пятый сервис – Mustang.

В процентном отношении самый сильный рост на транстихоокеанском рынке отмечается у Wan Hai Lines – почти 40%. Тайванский перевозчик задействовал на этом маршруте новые 13-тысячники и ввел дополнительные рейсы в рамках сервиса AA1. На ноябрь доля Wan Hai на транстихоокеанском рынке составляла 3,1%.

Фото: COSCO