Еще один контейнеровоз CMA CGM потерял контейнеры у африканского побережья

99 контейнеров ушло за борт с контейнеровоза «CMA CGM Belem» у берегов Южной Африки, сообщает Splash24/7 со ссылкой на Агентство морской безопасности ЮАР.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг недалеко от порта Ричардз-Бей в сложных погодных условиях. Суда в районе предупреждены о возможной опасности, Агентство также обратилось с просьбой сообщать о дрейфующих контейнерах.

Как отмечает Splash24/7, 13-тысячник «CMA CGM Belem» был сдан на верфи Hudong-Zhonghua Shipyard в начале этого года, судно оснащено «ветровым стеклом».

Напомним, чуть более месяца подобный инцидент произошел с другим контейнеровозом линии – «CMA CGM Benjamin Franklin», который потерял у берегов Южной Африки 44 контейнера.

Фото: Shipspotting / Piotr Adamski