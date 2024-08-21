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Еще один контейнеровоз CMA CGM потерял контейнеры у африканского побережья
21.08.2024

Еще один контейнеровоз CMA CGM потерял контейнеры у африканского побережья

    • 99 контейнеров ушло за борт с контейнеровоза «CMA CGM Belem» у берегов Южной Африки, сообщает Splash24/7 со ссылкой на Агентство морской безопасности ЮАР.

    Инцидент произошел поздно вечером в четверг недалеко от порта Ричардз-Бей в сложных погодных условиях. Суда в районе предупреждены о возможной опасности, Агентство также обратилось с просьбой сообщать о дрейфующих контейнерах.

    Как отмечает Splash24/7, 13-тысячник «CMA CGM Belem» был сдан на верфи Hudong-Zhonghua Shipyard в начале этого года, судно оснащено «ветровым стеклом».

    Напомним, чуть более месяца подобный инцидент произошел с другим контейнеровозом линии – «CMA CGM Benjamin Franklin», который потерял у берегов Южной Африки 44 контейнера. 

    Фото: Shipspotting / Piotr Adamski


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