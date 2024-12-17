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Столкновение на Свири
17.12.2024

Столкновение на Свири

    • 16 декабря в 15:00 в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в Ленинградской области на р. Свирь аэролодка совершила столкновение с плавучим домом.

    Как сообщили SeaNews в пресс-службе управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу, в ходе выезда на место происшествия установлено, что трое работников рыбоводной фирмы, находясь на судне, наехали на бытовку, расположенную в садке.

    Сотрудники фирмы и судоводитель аэролодки госпитализированы.

    Предварительно установлено, что судоводитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

    В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. У судоводителя взят анализ на алкогольное и наркотическое опьянение.

    Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО


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