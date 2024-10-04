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Контейнеровоз CMA CGM впилился в причал в колумбийском порту
04.10.2024

Контейнеровоз CMA CGM впилился в причал в колумбийском порту

    • Контейнеровоз «CMA CGM Balboa» впилился в причал в колумбийском порту Барранкилья, сообщает Maritime Executive.

    Судно получило механическую неисправность и начало дрейфовать. «Корпус контейнеровоза дал трещину, балластные цистерны начали заполняться водой», – прокомментировали происшествие в Администрации порта.

    На помощь «CMA CGM Balboa» были отправлены четыре буксира, которые переместили судно в район безопасной стоянки. «В зависимости от степени повреждений контейнеровоз будет поставлен в сухой док или продолжит рейс для ремонта в другом порту», – рассказали в порту.

    На момент инцидента на борту контейнеровоза было 2,7 тыс. тонн груза.

    «В 2023 году инспекцией государственного портового контроля в США были выявлены неисправности датчиков оборотов, которые привели к срабатыванию сигнализации о превышении скорости и автоматическому отключению двигателя. Проблема была устранена до того, как судно покинуло порт», – пишет Maritime Executive.

    Длина «CMA CGM Balboa» составляет 186 м, ширина – 28 м, вместимость – 1,8 тыс. TEU. Флаг – Мальта. Год постройки – 2007.

    Фото: Maritime Executive / Dirección General Marítima


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