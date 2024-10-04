Контейнеровоз CMA CGM впилился в причал в колумбийском порту

Контейнеровоз «CMA CGM Balboa» впилился в причал в колумбийском порту Барранкилья, сообщает Maritime Executive.

Судно получило механическую неисправность и начало дрейфовать. «Корпус контейнеровоза дал трещину, балластные цистерны начали заполняться водой», – прокомментировали происшествие в Администрации порта.

На помощь «CMA CGM Balboa» были отправлены четыре буксира, которые переместили судно в район безопасной стоянки. «В зависимости от степени повреждений контейнеровоз будет поставлен в сухой док или продолжит рейс для ремонта в другом порту», – рассказали в порту.

На момент инцидента на борту контейнеровоза было 2,7 тыс. тонн груза.

«В 2023 году инспекцией государственного портового контроля в США были выявлены неисправности датчиков оборотов, которые привели к срабатыванию сигнализации о превышении скорости и автоматическому отключению двигателя. Проблема была устранена до того, как судно покинуло порт», – пишет Maritime Executive.

Длина «CMA CGM Balboa» составляет 186 м, ширина – 28 м, вместимость – 1,8 тыс. TEU. Флаг – Мальта. Год постройки – 2007.

Фото: Maritime Executive / Dirección General Marítima