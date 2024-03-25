В Петербурге сел на мель контейнеровоз

Сотрудники транспортной полиции проводят проверка по факту посадки на мель иностранного теплохода в Санкт-Петербурге.
Как сообщили SeaNews в ведомстве, 24 марта в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщения о том, что иностранный теплоход сел на мель на территории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».
Сотрудниками транспортной полиции установлено, что контейнеровоз сел на мель между буями на южной кромке Кронштадтского корабельного фарватера при следовании на выход из Большого порта Санкт-Петербург.
Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов нет, судоходству не мешает.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: Росморпорт