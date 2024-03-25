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В Петербурге сел на мель контейнеровоз
25.03.2024

В Петербурге сел на мель контейнеровоз

    • Сотрудники транспортной полиции проводят проверка по факту посадки на мель иностранного теплохода в Санкт-Петербурге.

    Как сообщили SeaNews в ведомстве, 24 марта в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщения о том, что иностранный теплоход сел на мель на территории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

    Сотрудниками транспортной полиции установлено, что контейнеровоз сел на мель между буями на южной кромке Кронштадтского корабельного фарватера при следовании на выход из Большого порта Санкт-Петербург.

    Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов нет, судоходству не мешает.

    В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Фото: Росморпорт


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