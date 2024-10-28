FESCO приняла контейнеровоз «Капитан Малахов»

Транспортная группа FESCO приняла в состав флота контейнеровоз, получивший имя «Капитан Малахов».

Как сообщили SeaNews в группе, судно названо в честь капитана дальнего плавания, руководителя Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания FESCO) с 1959 по 1964 год, Героя Социалистического Труда Николая Никитича Малахова.

Это второе судно группы, названное в честь капитана Николая Малахова: одноименный контейнеровоз работал в составе флота FESCO в конце 1980-х годов.

Новый «Капитан Малахов» имеет длину 129,6 м, ширину — 20,6 м, его дедвейт составляет 8 203 тонны, контейнеровместимость — 698 TEU. Экипаж состоит из 16 человек. Теплоход является однотипным с другим контейнеровозом Группы, «ФЕСКО Татарстан».

Государственный флаг России был поднят на судне 24 октября. В свой первый рейс контейнеровоз отправится из порта Пусан (Южная Корея) во «Владивостокский морской торговый порт» (входит в состав FESCO).

В дальнейшем «Капитан Малахов» будет работать на сахалинской каботажной линии «ФЕСКО Корсаков Директ Лайн», связывающей Владивосток с портом Корсаков.

Фото: FESCO