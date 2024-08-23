FESCO начала отправки соевого масла во флекситанках из Орловской области в Китай

Транспортная группа FESCO начала отправки соевого масла в контейнерах, оборудованных флекситанками, из Орловской области в Китай сервисом FESCO Agro.

Как сообщили SeaNews в группе, схема транспортировки включает в себя погрузку в 20-футовые контейнеры на маслоэкстракционном заводе одной из крупнейших российских агропромышленных компаний, а также автомобильную перевозку соевого масла до железнодорожной станции.

Далее наливной груз во флекситанках в составе контейнерного поезда отправляется во «Владивостокский морской торговый порт» (входит в FESCO), где перегружается на контейнеровоз группы и следует до получателя в порту Синган (город центрального подчинения Тяньцзинь) регулярной морской линией FESCO China Express.

Первые контейнеры с 200 тоннами российского соевого масла отправились из Орловской области в июле, расчетная дата прибытия в Китай — 26 августа. Вся интермодальная перевозка займет порядка 35 дней. Общая партия, которую FESCO должна доставить в Синган до конца октября, составит 137 TEU (около 3 тыс. тонн).

FESCO Agro, пояснили в группе, — комплекс интегрированных логистических решений для российских предприятий агропромышленного сектора, в рамках которого Группа предоставляет полный комплекс услуг по перевозке насыпных и наливных селькохозяйственных грузов в контейнерах с использованием лайнер-бэгов, флекситанков и биг-бэгов. Железнодорожные и интермодальные перевозки FESCO Agro выполняются преимущественно на базе транспортных активов группы.

Фото: FESCO