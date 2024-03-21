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FESCO добавила фидерные порты в рамках сервиса Индия – Новороссийск
21.03.2024

FESCO добавила фидерные порты в рамках сервиса Индия – Новороссийск

    • Транспортная группа FESCO добавила в маршрут сервиса FESCO Indian Line West (FIL-W) между Индией и Новороссийском новые фидерные порты – Калькутту, Тутикорин и Ченнай, сообщили SeaNews в группе.

    Грузы из этих локаций попадают в Россию через трансшипмент в индийском порту Мундра, оттуда суда FESCO следуют напрямую в Новороссийск с регулярностью отправок два раза в месяц. Маршрут работает также в обратном направлении для доставки экспортных грузов из РФ. Перевозки между Мундрой и другими портами осуществляются с помощью регулярных фидерных линий партнеров Группы.

    В рамках этого сервиса FESCO также предлагает клиентам отправку грузов из портов Коломбо (Шри-Ланка), Чаттограм (Бангладеш) и Карачи (Пакистан).

    Во всех этих портах у FESCO есть собственная агентская сеть, что позволяет ей контролировать весь путь доставки контейнеров и полноценно работать как с импортной, так и экспортной грузовой базой, подчеркнули в группе.

    Транзитное время до Новороссийска варьируется от 20 до 35 дней в зависимости от порта отправки. Линия FIL-W также связана с еженедельным ускоренным контейнерным поездом FESCO из Новороссийска в Москву, время в пути которого составляет двое суток.

    Основу грузопотока FIL-W в импортном направлении составляют строительные материалы, различная химия, продукты питания и рефрижераторные грузы. В экспортном — продукция российского лесопромышленного комплекса и сельскохозяйственные грузы.

    Линия FESCO Indian Line West, связывающая индийские порты Мундра и Нава-Шева с Новороссийском через Суэцкий канал, была запущена в феврале 2023 года. В январе этого года группа увеличила порвозную способность на ней до более чем 1700 TEU, а частоту отправок – до двух раз в месяц за счет постановки второго судна.

    Фото: FESCO


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