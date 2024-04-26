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Новый контейнеровоз в составе флота FESCO
26.04.2024

Новый контейнеровоз в составе флота FESCO

    • Новый контейнеровоз в составе флота FESCOТранспортная группа FESCO приняла в состав флота новый контейнеровоз «Kapitan Maslov», сообщили SeaNews в группе.

    Судно имеет длину 172 м, ширину — 32,2 м., дедвейт – 31 407 тонн, контейнеровместимость — 2 471 TEU. Экипаж состоит из 19 человек.

    «Kapitan Maslov» стал заключительным в серии из шести современных контейнеровозов, построенных по заказу FESCО на верфи в Китае. Ранее в состав флота группы вошли sistership’ы «Kapitan Shchetinina», «Moskva», «Sankt-Peterburg», «Kapitan Abonosimov» и «Kapitan Miskov».

    Судно получило имя в честь капитана дальнего плавания Дальневосточного морского пароходства (головная компания FESCO), Героя Социалистического Труда Семена Степановича Маслова.

    «Kapitan Maslov» будет работать на линии FESCO Baltorient Line между портами Китая, Индии и Санкт-Петербургом через Суэцкий канал. В настоящее время судно ожидает захода в Нинбо, откуда после проведения погрузочных работ отправится в свой первый рейс.

    Фото: FESCO


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