Новый контейнеровоз в составе флота FESCO

Транспортная группа FESCO приняла в состав флота новый контейнеровоз «Kapitan Maslov», сообщили SeaNews в группе.

Судно имеет длину 172 м, ширину — 32,2 м., дедвейт – 31 407 тонн, контейнеровместимость — 2 471 TEU. Экипаж состоит из 19 человек.

«Kapitan Maslov» стал заключительным в серии из шести современных контейнеровозов, построенных по заказу FESCО на верфи в Китае. Ранее в состав флота группы вошли sistership’ы «Kapitan Shchetinina», «Moskva», «Sankt-Peterburg», «Kapitan Abonosimov» и «Kapitan Miskov».

Судно получило имя в честь капитана дальнего плавания Дальневосточного морского пароходства (головная компания FESCO), Героя Социалистического Труда Семена Степановича Маслова.

«Kapitan Maslov» будет работать на линии FESCO Baltorient Line между портами Китая, Индии и Санкт-Петербургом через Суэцкий канал. В настоящее время судно ожидает захода в Нинбо, откуда после проведения погрузочных работ отправится в свой первый рейс.

Фото: FESCO