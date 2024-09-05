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FESCO и ГАП «Ресурс» договорились развивать перевозки агропродукции в Азию
05.09.2024

FESCO и ГАП «Ресурс» договорились развивать перевозки агропродукции в Азию

    • Транспортная группа FESCO и Группа агропредприятий «Ресурс» договорились о развитии контейнерных перевозок сельхозгрузов на экспорт в страны Азии. Как сообщили SeaNews в FESCO, меморандум о сотрудничестве подписали на полях Восточного экономического форума вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов и старший вице-президент, директор по внешним связям и GR ГАП «Ресурс» Дмитрий Антонов.

    Стороны намерены объединить усилия для работы над диверсификацией товарных номенклатур и логистических маршрутов для расширения экспортных поставок продукции ГАП «Ресурс», в том числе в Китай, страны Юго-Восточной Азии, Индию и ОАЭ. Также стороны наладят взаимодействие для обеспечения обратной загрузки.

    Результатом сотрудничества должна стать разработка оптимальных транспортно-логистических решений на базе ключевых сервисов и активов FESCO, включая рефрижераторные контейнеры и флекситанки, для вывода мясной и птицеводческой продукции, а также растительных масел ГАП «Ресурс» на новые рынки в странах Азии.

    Оператором отправок в рефконтейнерах будет выступать дочерняя компания FESCO «Дальрефтранс», отвечающая в Группе за перевозки грузов, требующих температурного режима.

    Фото: FESCO


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