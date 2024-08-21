FESCO увеличила частоту жд сервиса из Новороссийска в Москву

Транспортная группа FESCO в связи с растущим спросом увеличила частоту отправок регулярного железнодорожного сервиса FESCO Novorossiysk Shuttle (FNS) из Новороссийска в Москву до двух контейнерных поездов в неделю, сообщили SeaNews в группе. До этого в рамках сервиса отправлялся один железнодорожный состав в неделю.

Ускоренные контейнерные поезда следуют из порта Новороссийск до ТЛЦ «Белый Раст» в Московской области. Время в пути сопоставимо с некоторыми пассажирскими поездами и в среднем составляет 48 часов.

Основу грузопотока сервиса формируют преимущественно импортные товары народного потребления и строительные материалы из Индии, Турции, ОАЭ и других стран, которые прибывают в Новороссийск регулярными морскими линиями FESCO.

Клиенты FNS также могут заказать автодоставку грузов с ТЛЦ «Белый Раст» до склада в Москве и Московской области или оформить сквозную перевозку в различные города России регулярными контейнерными поездами FESCO, которые отправляются как из ТЛЦ «Белый Раст», так и с других станций столичного региона.

Кроме того, в рамках сквозной перевозки из Новороссийска FESCO увеличила до 37 количество станций назначения в России, а также добавила возможность отправлять грузы в Республику Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Монголию.

Фото: FESCO