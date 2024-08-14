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FESCO запускает сервис между Вьетнамом и Малайзией
14.08.2024

FESCO запускает сервис между Вьетнамом и Малайзией

    • Транспортная группа FESCO объявила о запуске первого за почти 20 лет морского сервиса без судозаходов в российские порты — регулярную линию FESCO Intra Asia Service (FIAS) из Вьетнама в Малайзию и в обратном направлении.

    Как сообщили SeaNews в группе, сервис свяжет вьетнамский порт Хошимин с малайзийским Порт-Кланг. Регулярность отправок — раз в неделю, транзитное время между портами составляет трое суток. Обслуживать сервис будет контейнеровоз вместимостью 400 TEU, входящий во флот FESCO.

    Для стабильной работы линии группа заранее обеспечила наличие контейнерного оборудования как в Хошимине, так и в Порт-Кланге.

    FESCO Intra Asia Service создан не только для развития локальных контейнерных перевозок между Вьетнамом и Малайзией, но и как фидерная линия для доставки дополнительного объема грузов из Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии и Индийского субконтинента (Шри-Ланка, Сингапур, Бангладеш, Индия, Индонезия, Таиланд) в Россию. В этом случае контейнеры следуют через Порт-Кланг в Хошимин, где их перегружают на другие суда группы, которые отправляются во Владивосток в рамках регулярного морского сервиса FESCO Vietnam Direct Line, связывающего порты Вьетнама и «Владивостокский морской торговый порт» (входит в FESCO). Таким же образом FESCO может отправлять грузы из России в обратном направлении с трансшипментом в порту Хошимин.

    Основу грузопотока FIAS составят товары химической промышленности, сельскохозяйственные грузы, продукты питания, текстиль и одежда.

    Первый заход в Порт-Кланг в рамках FESCO Intra Asia Service намечен на 17 августа, расчетная дата прибытия в Хошимин — 22 августа.

    «Благодаря сервису FIAS мы выходим на принципиально новый для FESCO рынок и сможем не только усилить свое присутствие в Юго-Восточной Азии, но и дать дополнительный импульс для развития уже действующей линии Группы между Вьетнамом и Владивостоком. FESCO Intra Asia Service обслуживается судном из нашего флота, что позволяет Группе обеспечить клиентам гарантированную вместимость и регулярное расписание. Помимо этого, мы планируем использовать Порт-Кланг в качестве дополнительного хаба для отправки транзитных грузов из Индии, Сингапура, Бангладеш и других стран региона как во Вьетнам, так и далее в Россию», — отметил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

    Фото: FESCO


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