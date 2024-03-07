FESCO сменила порт трансшипмента для Бангладеш

Срок доставки контейнеров во Владивосток сократился более чем на треть

FESCO сократила средний срок доставки контейнеров из порта Чаттограм (Бангладеш) во Владивосток, а также в обратном направлении более чем на 30% — до 19 суток, сообщили SeaNews в компании.

Этого удалось достичь благодаря оптимизации сквозного маршрута и смене порта трансшипмента. Теперь грузы в рамках внешнеторгового сервиса FESCO переваливаются с одного судна на другое не в Шанхае (Китай), как это было ранее, а в порту Хошимин (Вьетнам), где группа организовала логистический хаб для консолидации контейнеров из других стран Юго-Восточной Азии.

Между Хошимином и Владивостоком грузы доставляются регулярной линией FESCO Vietnam Direct Line (FVDL), которую обслуживают три контейнеровоза группы, что гарантирует наличие вместимости и регулярные отправки раз в неделю. Из порта Чаттограм сервис также работает в еженедельном режиме.

По новому маршруту первые контейнеры из Чаттограма прибыли во Владивосток 6 марта.

FESCO перевозит из Бангладеш преимущественно товары народного потребления и легкой промышленности (одежда, ткани), из России — продукцию из древесины и химические грузы.

Помимо Владивостока FESCO отправляет грузы из Бангладеш в Новороссийск и Санкт-Петербург с трансшипментом в индийском порту Мундра. Там контейнеры перегружаются на суда группы и следуют до российских портов регулярными линиями FESCO Indian Line West и FESCO Baltorient Line соответственно.

Фото: FESCO