Интермодальный сервис из Новосибирска в Якутию

FESCO с целью расширения сети внутрироссийских направлений запустила сезонный интермодальный контейнерный сервис из Новосибирска в населенные пункты Якутии — поселок городского типа Витим и город Ленск, сообщили SeaNews в группе.

Первый этап сервиса включает железнодорожную отправку контейнеров из Новосибирска на станцию Лена в городе Усть-Кут Иркутской области. Второй этап — обработку в порту и дальнейшую доставку грузов речным транспортом из Усть-Кута в расположенные на реке Лена Витим и Ленск.

Основу грузопотока формируют преимущественно товары народного потребления и строительные материалы. Планируемая частота отправок – два раза в месяц. Сервис будет работать с весны до осени, в зависимости от условий речной навигации. Транзитное время всей интермодальной перевозки составляет порядка 12 дней.

Первый поезд, груженный 76 TEU, прибыл из Новосибирска на станцию Лена 31 мая. В настоящее время контейнеры следуют до пунктов назначения на речных судах.

Фото: FESCO