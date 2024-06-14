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Интермодальный сервис из Новосибирска в Якутию
14.06.2024

Интермодальный сервис из Новосибирска в Якутию

    • FESCO с целью расширения сети внутрироссийских направлений запустила сезонный интермодальный контейнерный сервис из Новосибирска в населенные пункты Якутии — поселок городского типа Витим и город Ленск, сообщили SeaNews в группе.

    Первый этап сервиса включает железнодорожную отправку контейнеров из Новосибирска на станцию Лена в городе Усть-Кут Иркутской области. Второй этап — обработку в порту и дальнейшую доставку грузов речным транспортом из Усть-Кута в расположенные на реке Лена Витим и Ленск.

    Основу грузопотока формируют преимущественно товары народного потребления и строительные материалы. Планируемая частота отправок – два раза в месяц. Сервис будет работать с весны до осени, в зависимости от условий речной навигации. Транзитное время всей интермодальной перевозки составляет порядка 12 дней.

    Первый поезд, груженный 76 TEU, прибыл из Новосибирска на станцию Лена 31 мая. В настоящее время контейнеры следуют до пунктов назначения на речных судах.

    Фото: FESCO


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